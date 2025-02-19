Трамп назвав переговори з РФ «дуже добрими» і розкритикував Україну. Головні заяви президента США

Президент США Дональд Трамп назвав переговори з Росією у Саудівській Аравії 18 лютого «дуже дбрими»; обговорюються два варіанти ймовірних домовленостей – або припинення вогню, або мирна угода; Україна повинна була закінчити війну за три роки. Про це він сказав на пресконференції у штаті Флорида 18 лютого ввечері, пише Голос Америки .

Ключові факти

Трамп заявив, почувається значно впевненіше щодо потенційного припинення вогню у російській війні в Україні. «[Я почуваюся] значно впевненіше, вони [переговори] були дуже добрі», – сказав він.

«Росія хоче щось зробити, вони хочуть зупинити це дике варварство. Я маю на увазі те, що там відбувається. Щотижня тисячі їхніх солдатів вбивають. Це безглуздо. І це не американські солдати, це російські солдати, і це українські солдати, в основному…», — сказав Трамп.

Президент США наголосив, що хоче закінчити цю «беззмістовну» війну. За його словами, наразі обговорюють два варіанти ймовірних домовленостей – або припинення вогню, або мирна угода. «У нас є або припинення вогню, або мир, і ми прагнемо досягти обох. Почнемо із припинення вогню», – сказав Трамп.

На питання журналістів, чи він підтримує розміщення в Україні європейських миротворців, «Якщо вони хочуть це зробити, чудово. Я повністю за це […] Якщо у нас буде мирна угода, я думаю, що мати війська там з боку Європи… Нам не доведеться нічого там вкладати, тому що ми дуже далеко. Але мати там війська було б добре. Я б не заперечував», – зазначив президент.

Трамп заявив, що не розглядає питання виведення американських військ з Європи. «Ніхто не просив мене зробити це, тому я не думаю, що нам доведеться це робити. Я б не хотів цього робити. Але це питання насправді ніколи не виникало», – зазначив він.

Під час пресконференції один із журналістів запитав, що Трамп сказав би українцям, які після трьох років боротьби можуть почуватись зрадженими або розчарованими через те, що українську делегацію не запросили на переговори у Саудівську Аравію. «Я чую, що вони засмучені тим, що не мали місця [на переговорах у Саудівській Аравії]. Що ж, у них було місце протягом трьох років, і довго перед тим, це можна було врегулювати дуже легко», – сказав Трамп.

Коментуючи місце України на переговорах, президент США додав, що українці могли зробити так, щоб війна не починалась. Він не уточнив, як саме можна було це зробити. «Ви вже там перебуваєте три роки. Ви повинні були закінчити це за три роки. Вам не слід було цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти для України таку угоду, за якою віддав би їм майже всю землю, всю, майже всю землю, і ніхто б не загинув, і жодне місто не було б зруйновано, і жодного купола не було б знесено, але вони вирішили цього не робити», – сказав Трамп.

Президент США впевнений, що має силу закінчити цю війну, і вважає, що бачить добрий рух у цьому напрямку. «І я думаю, що у я маю силу покласти край цій війні, і я думаю, що це йде дуже добре», – сказав він.

Трамп сказав, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, і це «обʼєктивна ситуація». «У цій ситуації, коли в Україні весь час триває воєнний стан й лідер цієї країни за рейтингом схвалення вже впав до 4% […] Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вже вирішить, що давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це обʼєктивна ситуація».

Контекст

18 лютого в Ер-Ріяді пройшли перемовини між РФ та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися, що групи переговорників РФ та США «вступлять у контакт» щодо питання війни України. Зустріч Путіна та Трампа обговорювалася, делегації працюватимуть над її організацією, але вона наврядчи відбудеться наступного тижня, сказав після перемовин помічник президента РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков.

Держсекретар США Марк Рубіо за підсумками переговорів заявив, що для завершення війни в Україні «поступки повинні зробити всі сторони» у відповідь на питання про скасування західних санкцій проти РФ. Американська сторона назвала переговори «позитивною і конструктивною розмовою».

США і РФ розробили триступеневий мирний план: 1) припинення вогню, 2) проведення виборів, 3) підписання мирної угоди. Про це повідомила журналістка Fox News Жакі Генріх із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Президент Володимир Зеленський скасував свій візит до Саудівської Аравії, який був запланований на 19 лютого. За його словами, візит перенесений на 10 березня. «Я не хочу співпадінь, і тому я не поїду в Саудівську Аравію… Домовились, що 10 березня я буду із візитом. А США – ми їх очікуємо в Києві», – сказав він під час пресконференції в Туреччині.