«Великі угоди — гойдалки, часто неприємні». Як перемогти дезінформацію про вибори та провину України у війні, яку Росія вкладає у голову Дональда Трампа? Думки бізнесу

Чи доцільно проводити вибори в Україні до досягнення мирної угоди з Росією? Як за допомогою бізнес-підходів врегулювати конфлікт між США та Україною, який загострився після переговорів представників РФ та Америки в Ер-Ріяді? Forbes Ukraine зібрав думки п'ятьох українських підприємців

Протягом кількох днів після перемовин між США та РФ в Ер-Ріяді американський президент Дональд Трамп виходив з різкими заявами в бік України та Володимира Зеленського. Він звинуватив Україну у початку війни з Росією та у неспроможності закінчити її за три роки.

Самого ж Зеленського назвав «диктатором без виборів» через відмову від їх проведення під час війни. Свою думку він аргументував нібито низьким рівнем довіри до Зеленського серед населення, оперуючи цифрою в 4% рейтингу українського президента. Такі дані – «дезінформація, яка йде від Росії», заявив у відповідь Зеленський.