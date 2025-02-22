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«Великі угоди — гойдалки, часто неприємні». Як перемогти дезінформацію про вибори та провину України у війні, яку Росія вкладає у голову Дональда Трампа? Думки бізнесу

Тетяна Павлушенко /з особистого архіву
Тетяна Павлушенко
Forbes
Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Дональд Трамп Володимир Зеленський вибори війна путін переговори /Getty Images

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир після зустрічі в Єлисейському президентському палаці в Парижі, Франція, 7 грудня 2024 року. Фото Getty Images

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Чи доцільно проводити вибори в Україні до досягнення мирної угоди з Росією? Як за допомогою бізнес-підходів врегулювати конфлікт між США та Україною, який загострився після переговорів представників РФ та Америки в Ер-Ріяді? Forbes Ukraine зібрав думки п'ятьох українських підприємців

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Протягом кількох днів після перемовин між США та РФ в Ер-Ріяді американський президент Дональд Трамп виходив з різкими заявами в бік України та Володимира Зеленського. Він звинуватив Україну у початку війни з Росією та у неспроможності закінчити її за три роки.

Самого ж Зеленського назвав «диктатором без виборів» через відмову від їх проведення під час війни. Свою думку він аргументував нібито низьким рівнем довіри до Зеленського серед населення, оперуючи цифрою в 4% рейтингу українського президента. Такі дані – «дезінформація, яка йде від Росії», заявив у відповідь Зеленський.

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