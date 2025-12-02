Переговори з делегацією США в Маямі щодо параметрів миру були сконцентровані на найчутливіших питаннях. Настрій американської сторони дає підстави для обережного оптимізму напередодні візиту представників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, який запланований на 2 грудня. Про це Forbes Ukraine на умовах анонімності розповів співрозмовник із дипломатичних кіл, обізнаний з процесом перемовин.

Фокус на чутливих питаннях. Для чого була зустріч у Маямі

Зустріч у Маямі минулими вихідними – логічне продовження зустрічі в Женеві, яка відбулася 23 листопада, каже співрозмовник.

Швейцарські переговори були сконцентровані на 28-пунктному плані Віткоффа-Дмітрієва в цілому – документ було скорочено та скориговано з врахуванням українських застережень. У Маямі – сконцентрувались більше на проблематичних питаннях, каже співрозмовник.

За даними повідомлень у західних медіа, обговорення стосувалось питань територій, гарантій безпеки та потенційних строків виборів в Україні. Делегації спілкувались у кількох форматах, та в цілому зустріч була конструктивною, переконує співрозмовник.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Не фінал, і може бути декілька договорів. Чого досягли в Маямі

З чутливих питань досягнуто «певного прогресу», каже співрозмовник, не вдаючись у подробиці. Конкретні деталі та драфти нових версій документа не розкриваються до фіналізації рамкової угоди за домовленістю з американською стороною, пояснює він.

«Ми не стверджуємо, що документ фіналізований, але ми рухаємось уперед, – додає він. – Ця зустріч стала ще одним кроком, щоб вийти на параметри угоди, яка може бути надалі трансформована в договір або в систему договорів».

Юридичне оформлення умов завершення війни може бути багаторівневим та складатись із кількох договорів, додає він.

«Човникова дипломатія». Очікування від візиту Віткоффа і Кушнера до Москви

Українська сторона не може гарантовано знати, що саме Віткофф та Кушнер обговорюватимуть у Москві, визнає співрозмовник. «Наше розуміння: логічним було б, щоб вони узгоджували домовлений варіант документів, який був проговорений із нами», – каже він.

Зараз процес нагадує човникову дипломатію, додає він. «США є водночас медіатором та фасилітатором процесу, який контактує то з однією, то з іншою стороною. Завдяки цьому відбувається човниковий процес взаємодії», – пояснює співрозмовник.

«Кремль підвищує ставки». Чи може Росія погодитись на мир