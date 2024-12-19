«Хаос, которого не ждали». Правительству США грозит шатдаун. Какие риски это создает для помощи Украине? Разбор Forbes Ukraine

Правительство США оказалось на грани шатдауна из-за несогласования бюджета на 2025 год. Этот кризис ставит под угрозу ключевые механизмы поддержки, в частности, военную помощь Украине, и создает новые вызовы для администрации Джо Байдена

Утром 19 декабря заголовки американских медиа пестрели сообщением: «Правительству США грозит шатдаун».

Фискальный год в США завершился еще 30 сентября. Однако полноценный бюджет на 2025-й так и не приняли. Правительство США может полноценно работать благодаря финансированию по временной резолюции (C.R.), срок действия которой истекает в полночь в пятницу, 20 декабря.