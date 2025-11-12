Заместитель главреда The Economist и редактор журнала The World Ahead Том Стендейдж не отступает от своей ежегодной традиции публиковать свои рассуждения о трендах, которые будут влиять на мир в следующем году. Forbes Ukraine передает главное из его «десятки» трендов на 2026 год

В 2026 году мир останется непредсказуемым. США будут праздновать 250 лет со дня основания, геополитическое напряжение будет расти, а экономические и климатические риски никуда не исчезнут.

Вот 10 тенденций и факторов, за которыми следует следить в 2026-м.

250-летие США

В 2026 году Америка будет праздновать 250-летие своего основания. Республиканцы и демократы будут говорить о прошлом и будущем страны совсем по-разному. В ноябре американцы вынесут свой вердикт по поводу будущего США на промежуточных выборах в Конгресс.

Даже если демократы получат большинство в Палате представителей, Дональд Трамп продолжит руководить страной путем устрашения, таможенной политики и давления.

Геополитическая неопределенность

Мир находится в состоянии новой холодной войны между блоками во главе со США и Китаем или соглашение Трампа разделит планету на американскую, российскую и китайскую сферы влияния, где каждый может делать все, что ему вздумается? Мнения аналитиков разделились.

Не стоит рассчитывать ни на одно, ни на другое. Трамп руководствуется транзакционным подходом, принимает решения инстинктивно, а не опираясь на геополитические парадигмы.

Старый глобальный порядок, построенный на правилах, продолжит приходить в упадок и распадаться. Однако «Коалиция желающих» будет создавать новые соглашения в таких сферах, как оборона, торговля и климат.

Мир или война – все одновременно

Надеемся, что хрупкий мир в Газе удастся поддерживать, однако война в Украине и конфликты в Судане и Мьянме будут продолжаться.

Россия и Китай будут проверять приверженность США своим союзникам, провоцируя ситуации в серой зоне на севере Европы и в Южнокитайском море.

Граница между войной и миром становится все более размытой, напряженность будет расти в Арктике, космосе, на морском дне и в киберпространстве.

Вызовы для Европы

Европа сталкивается с серьезными вызовами. Она должна увеличить расходы на оборону, сохранить поддержку США, стимулировать экономический рост и решать проблемы с большими бюджетными дефицитами. Все это усугубляется тем, что политика жесткой экономии может усилить поддержку населением ультраправых партий.

Кроме того, Европа стремится сохранить роль лидера в свободной торговле и содействии экологическим инициативам. Однако сделать все это одновременно невозможно. Хотя увеличение расходов на оборону может немного способствовать экономическому росту, его эффект будет ограничен.

Шанс для Китая

У Китая есть проблемы: дефляция, замедление роста и промышленный избыток. Но политика Трампа «Америка превыше всего» открывает для Пекина новые возможности укрепить свое глобальное влияние.

Уже сейчас Китай позиционирует себя как надежный партнер, активно заключает торговые соглашения, особенно со странами Глобального Юга. Стремится поддерживать отношения со США на уровне выгодных транзакций, а не конфронтации.

Экономические риски

Экономика США оказалась более устойчивой к таможенной политике Трампа, чем ожидалось, но она все же замедлит глобальный рост.

Поскольку богатые страны часто тратят больше, чем зарабатывают, риск кризиса на рынке облигаций растет.

Многое будет зависеть от того, кто заменит Джерома Пауэлла на должности главы Федеральной резервной системы в мае, поскольку политизация ФРС может повлечь за собой рыночные потрясения.

Беспокойство по поводу ИИ

Неограниченные расходы на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта могут скрывать экономическую слабость США. Если «пузырь» лопнет, это не означает, что сама технология не имеет ценности. Но крах может оказать значительное экономическое влияние.

Людей будет больше беспокоить, как ИИ будет влиять на рынок труда, особенно на рабочие места для выпускников и квалифицированных специалистов.

Не все так плохо с климатом

Ограничение глобального потепления (средняя глобальная температура повысится на 1,5°C к 2035 году, согласно отчету ООН) уже не на повестке дня, а Трамп ненавидит возобновляемые источники энергии.

Однако, вероятно, глобальные выбросы достигли пика, чистые технологии процветают на Глобальном Юге, и компании будут выполнять или превышать свои климатические цели. Хотя и будут умалчивать это, чтобы избежать гнева Трампа. Геотермальная энергия – это отрасль, за которой нужно следить.

Спорт и политика

Спорт для многих – возможность отдохнуть от политики. Но не в 2026 году. Чемпионат мира по футболу будут проводить совместно США, Канада и Мексика, но их напряженные отношения могут отпугнуть фанатов.

А Enhanced Games, которые будут проходить в Лас-Вегасе, позволят спортсменам использовать допинги, что может спровоцировать громкие споры.

Новые «волшебные» таблетки

Появятся более дешевые и более эффективные препараты для похудения на основе гормона GLP-1. Они будут выпускаться в форме таблеток, что сделает их более доступными.

Но можно ли считать их использование обманом? GLP-1-препараты расширяют дискуссию об этичности использования медикаментов для повышения результативности на значительно большую группу людей, чем просто спортсмены или бодибилдеры.