Більше ядерної зброї, трампізація економіки та вирішальний рік для майбутнього ШІ. 10 трендів 2025-го від The Economist

У заступника головного редактора The Economist та редактора журналу The World Ahead Тома Стендейджа є традиція – публікувати колонку про 10 трендів нового року, на які варто звернути увагу. Forbes Ukraine переказує головне з його «десятки» на 2025 рік

ООН визначило 2025-й роком квантової науки та технологій. Тепер зрозуміло, чому. Подібно до «кота Шредінгера», який (у квантовому мисленнєвому експерименті) одночасно і живий, і мертвий у закритій коробці, 2025 рік також перебував у цих двох різних станах через невизначеність результатів виборів у США. Тепер світ знає, чого очікувати: Дональд Трамп повернеться до Білого дому.

Після подолання цієї невизначеності, я з чистим серцем можу озвучити 10 трендів, на які варто звернути увагу в наступному році.

Фактор Трампа

Перемога Дональда Трампа вплине на імміграцію, оборону, економіку та торгівлю. Його політичний курс «Америка понад усе» може викликати сумніви у союзників та опонентів щодо стабільності американських альянсів. Як результат – геополітичні перестановки, зростання напруженості та розповсюдження ядерної зброї.

Виборці в очікуванні змін

У 2024 році керівні партії багатьох країн зазнали поразок на виборах. У 2025-му виборці очікують виконання обіцянок від нових лідерів, а від старих – змін. Якщо цього не станеться, можливі заворушення.

Порушення світопорядку

Трамп може тиснути на Україну, щоб почати перемовини з Росією, та надати Ізраїлю повну свободу дій у конфліктах у Газі та Лівані.

Прагматична позиція та слабша залученість США у глобальному вимірі стимулюватиме провокації з боку Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї та посилить втручання регіональних держав, на кшталт того, що зараз відбувається в Судані. Незрозуміло, чи готові США протистояти Китаю у разі конфлікту через Тайвань або в Південнокитайському морі.

Тарифні війни

Суперництво США з Китаєм перетворюється на торговельну війну, з підвищенням тарифів та новими обмеженнями. Але Китай не задкує. Навпаки, китайські компанії, уникаючи торговельних бар’єрів, розширюють виробництво за кордоном: від Мексики до Угорщини.

Бум на чисті технології

Китай активно експортує сонячні панелі, батареї та електромобілі, компенсуючи слабку внутрішню економіку. Як результат – Китай на чолі буму чистих технологій. Тим часом показник використання чистих технологій перевершує прогнози. І незабаром світ дізнається, чи досягли піка глобальні викиди.

Після інфляції

Розвиненим країнам вдалося подолати інфляцію, але тепер перед ними постали нові виклики: скорочення дефіциту бюджетів та збільшення видатків на оборону. У США політика Трампа з його високими імпортними тарифами може уповільнити зростання і спричинити нову хвилю інфляції.

Обкладинка The Economist, The World Ahead 2025. Фото economist.com

Вічні питання

Світові лідери, як і населення, старішають, що викликає дискусії про вікові обмеження для політичних діячів. Поки Китай шукає економічні можливості у світі, що старіє, на Близькому Сході зростання молодого населення та нестача робочих місць загрожують нестабільністю в регіоні.

Вирішальний рік для ШІ

Інвестиції у ШІ перевищили $1 трлн, але компанії не мають чіткої стратегії його використання, а впровадження залишається мінімальним. Чи вдасться ШІ зберегти довіру інвесторів? І чи виправдає ШІ сподівання, створюючи інновації, як-от автономні системи та ліки. Це стане вирішальним моментом у формуванні довгострокового впливу ШІ.

Проблеми з міжнародною мобільністю

Глобальна мобільність стикається з новими викликами. Конфлікти впливають на міжнародну авіацію, ускладнюючи подорожі. У Європі посилюються прикордонні перевірки, що підриває ефективність Шенгенської системи.

У 2025 році заходи проти «надмірного туризму» зменшаться, але обмеження не скасують.

Життя сповнене сюрпризів

Один з уроків 2024-го – очікувати будь-чого. Які неймовірні речі можуть статися у 2025 році? Та будь-що: руйнівна сонячна буря, відкриття загублених стародавніх текстів або навіть ще одна глобальна пандемія. Майбутнє непередбачуване. Щоб орієнтуватися в ньому, можна спробувати передбачити малоймовірне.

*Обкладинка журналу The Economist, The World Ahead 2025.