Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Закон про санкції почне рухатись наступного тижня». Сенатор Грем приїхав до Києва та залякував Росію. А ще зізнався в авторстві ідеї «угоди про надра». Ключове з його промови

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

3 хв читання

Ліндсі Грем, сенатор від Республіканської партії у Києві Санкції Росія /Getty Images

Ліндсі Грем, сенатор від Республіканської партії у Києві Фото Getty Images

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь приїхали до Києва та грозять руйнівними санкціями Росії у випадку відмови від миру, повідомляє кореспондент Forbes Ukraine із зустрічі сенаторів з журналістами.

Грем та Блюменталь – співавтори законопроєкту про введення 500% мит на покупців нафти РФ. США грають з РФ у гру, де президент США Дональд Трамп має роль доброго поліцейського, а Сенат – злого, який погрожує ввести санкції незалежно від бажань Трампа, пояснював Forbes Ukraine співрозмовник у дипломатичних колах.

Сенатор Грем – близький до Трампа, запевняє співрозмовник з дипкіл США. Forbes Ukraine зібрав його ключові заяви.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Про переговори України та Росії у Стамбулі

  • В понеділок у Стамбулі мають відбутися переговори. Думаю, росіяни робитимуть як завжди: запланують зустріч, затягнуть її та зроблять одну чи дві речі, щоб показати ніби вони щось роблять. Понеділок буде ще одним прикладом російської вистави. Безглуздої зустрічі.
  • Не вірю, що Росія зацікавлена в мирі. Поки ми говоримо, вони нарощують свої сили вздовж кордону України. Коли вони говорять про мир, це лише слова. Путін намагається затягнути час і підготуватись до нападу, щоб загарбати якнайбільше землі.
  • Трамп сказав, що в України немає хороших карт, бо Росія набагато більша. Але у світу є багато карт проти Росії. Це буде літо гри в карти. Перші карти будуть розіграні Сенатом і Палатою представників. Скоро ми ініціюємо санкції проти країн, які купують російську нафту. В США вирішує все не одна людина. Палата та Сенат готові діяти.
  • Санкції – це туз, козирна карта. Її ще не використовували, але вона ось-ось буде. Ми йдемо за країнами, які підтримують військову машину Росії.

Про перспективу санкцій у Сенаті

  • 82 сенатори підтримують законопроєкт, який запровадить руйнівні санкції не тільки проти Росії, але й проти країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. 70% всієї російської нафти купують Китай та Індія.
  • Я очікую, що наступного тижня Сенат почне рухати законопроєкт про санкції. Є і члени Палати представників, які готові діяти. Ви побачите дії Конгресу.
  • Трамп сказав, що наступні два тижні будуть визначальними. У мене нема сподівань, що Росія покаже у Стамбулі зацікавленість в мирі. Тож, коли ці два тижні спливуть, усім стане очевидно: Росія грає в ігри. Ми збираємося змінити цю гру для Росії. Гра, в яку грає Путін, зміниться. Він буде вражений США, коли справа дійде до санкцій.

Про позицію Трампа щодо санкцій

  • Я розмовляв з Трампом перед відʼїздом. Моя мета – створити двопартійну підтримку інструментів, які допомогли б президенту привести Путіна до столу переговорів. Ці санкції зробили б це. Трамп дуже розчарований Путіним, який говорить про мир у невизначених термінах, а вночі вбиває дітей.
  • Коли Сенат почне діяти, ви почуєте більше від президента Трампа. Думаю, Трамп досяг точки, коли чекає конкретних дій з боку Росії. Трамп відчуває, що його затримують. Я знаю його досить добре. Він хоче миру. Він хоче покласти край цій кривавій бані.

Погрози Китаю та Індії

  • Китаю, гра, в яку ви граєте з Росією, зміниться. Якщо ви продовжите купувати дешеву російську нафту, паливо для військової машини Путіна, то буде 500% мито на всі ваші товари.
  • Досить розмов. Час діяти. Китаю, обирай мудро. Якщо хочете бути частиною міжнародної спільноти у позитивному світлі, допоможіть покласти край цій війні. Ви більше, ніж хто-небудь інший, могли б привести Путіна до столу переговорів.
  • Санкції змусять Китай, Індію та інші країни вибирати між веденням бізнесу з нами або підтримкою військової машини Путіна. Вірю, вони оберуть США.

Вимоги до Європи та ОПЕК

  • Після Києва я поїду до Парижа і до Німеччини. Закликатиму наших європейських союзників знизити цінову стелю на нафту. І закликатиму ОПЕК наростити виробництво і знизити ціну на нафту. Я також закликаю Європу бути жорсткішою з Китаєм.

Про авторство ідеї мінеральної угоди й інтерес у ВПК України

  • Ми маємо бізнес-відносини з Україною завдяки угоді про мінерали. Приблизно два роки тому я підняв цю тему з президентом Зеленським. Україна має щастя сидіти на трильйонах доларів критичних мінералів, необхідних для економіки XXI століття.
  • Я очікую, що ці ділові відносини перейдуть у військову сферу. ВПК США продаватиме зброю Україні. Інші країни могли б купувати її для України.
  • Я бачу перспективу створювати спільні підприємства з Україною. Українці – королі дронів. Ви домінуєте в дроновій війні. Було б божевіллям не використовувати ваші знання і не вести бізнес з вами. Ми збираємося вести бізнес з вами у сфері дронів.

Про ситуацію на війні

  • Україна не програє війну. Це російська пропаганда. Якщо ви подивитеся на карту рік тому і сьогодні, вона практично та сама. Ті, хто говорить, що Росія виграє війну… Це російська пропаганда.
Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні