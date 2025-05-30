Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь приїхали до Києва та грозять руйнівними санкціями Росії у випадку відмови від миру, повідомляє кореспондент Forbes Ukraine із зустрічі сенаторів з журналістами.
Грем та Блюменталь – співавтори законопроєкту про введення 500% мит на покупців нафти РФ. США грають з РФ у гру, де президент США Дональд Трамп має роль доброго поліцейського, а Сенат – злого, який погрожує ввести санкції незалежно від бажань Трампа, пояснював Forbes Ukraine співрозмовник у дипломатичних колах.
Сенатор Грем – близький до Трампа, запевняє співрозмовник з дипкіл США. Forbes Ukraine зібрав його ключові заяви.
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Про переговори України та Росії у Стамбулі
- В понеділок у Стамбулі мають відбутися переговори. Думаю, росіяни робитимуть як завжди: запланують зустріч, затягнуть її та зроблять одну чи дві речі, щоб показати ніби вони щось роблять. Понеділок буде ще одним прикладом російської вистави. Безглуздої зустрічі.
- Не вірю, що Росія зацікавлена в мирі. Поки ми говоримо, вони нарощують свої сили вздовж кордону України. Коли вони говорять про мир, це лише слова. Путін намагається затягнути час і підготуватись до нападу, щоб загарбати якнайбільше землі.
- Трамп сказав, що в України немає хороших карт, бо Росія набагато більша. Але у світу є багато карт проти Росії. Це буде літо гри в карти. Перші карти будуть розіграні Сенатом і Палатою представників. Скоро ми ініціюємо санкції проти країн, які купують російську нафту. В США вирішує все не одна людина. Палата та Сенат готові діяти.
- Санкції – це туз, козирна карта. Її ще не використовували, але вона ось-ось буде. Ми йдемо за країнами, які підтримують військову машину Росії.
Про перспективу санкцій у Сенаті
- 82 сенатори підтримують законопроєкт, який запровадить руйнівні санкції не тільки проти Росії, але й проти країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. 70% всієї російської нафти купують Китай та Індія.
- Я очікую, що наступного тижня Сенат почне рухати законопроєкт про санкції. Є і члени Палати представників, які готові діяти. Ви побачите дії Конгресу.
- Трамп сказав, що наступні два тижні будуть визначальними. У мене нема сподівань, що Росія покаже у Стамбулі зацікавленість в мирі. Тож, коли ці два тижні спливуть, усім стане очевидно: Росія грає в ігри. Ми збираємося змінити цю гру для Росії. Гра, в яку грає Путін, зміниться. Він буде вражений США, коли справа дійде до санкцій.
Про позицію Трампа щодо санкцій
- Я розмовляв з Трампом перед відʼїздом. Моя мета – створити двопартійну підтримку інструментів, які допомогли б президенту привести Путіна до столу переговорів. Ці санкції зробили б це. Трамп дуже розчарований Путіним, який говорить про мир у невизначених термінах, а вночі вбиває дітей.
- Коли Сенат почне діяти, ви почуєте більше від президента Трампа. Думаю, Трамп досяг точки, коли чекає конкретних дій з боку Росії. Трамп відчуває, що його затримують. Я знаю його досить добре. Він хоче миру. Він хоче покласти край цій кривавій бані.
Погрози Китаю та Індії
- Китаю, гра, в яку ви граєте з Росією, зміниться. Якщо ви продовжите купувати дешеву російську нафту, паливо для військової машини Путіна, то буде 500% мито на всі ваші товари.
- Досить розмов. Час діяти. Китаю, обирай мудро. Якщо хочете бути частиною міжнародної спільноти у позитивному світлі, допоможіть покласти край цій війні. Ви більше, ніж хто-небудь інший, могли б привести Путіна до столу переговорів.
- Санкції змусять Китай, Індію та інші країни вибирати між веденням бізнесу з нами або підтримкою військової машини Путіна. Вірю, вони оберуть США.
Вимоги до Європи та ОПЕК
- Після Києва я поїду до Парижа і до Німеччини. Закликатиму наших європейських союзників знизити цінову стелю на нафту. І закликатиму ОПЕК наростити виробництво і знизити ціну на нафту. Я також закликаю Європу бути жорсткішою з Китаєм.
Про авторство ідеї мінеральної угоди й інтерес у ВПК України
- Ми маємо бізнес-відносини з Україною завдяки угоді про мінерали. Приблизно два роки тому я підняв цю тему з президентом Зеленським. Україна має щастя сидіти на трильйонах доларів критичних мінералів, необхідних для економіки XXI століття.
- Я очікую, що ці ділові відносини перейдуть у військову сферу. ВПК США продаватиме зброю Україні. Інші країни могли б купувати її для України.
- Я бачу перспективу створювати спільні підприємства з Україною. Українці – королі дронів. Ви домінуєте в дроновій війні. Було б божевіллям не використовувати ваші знання і не вести бізнес з вами. Ми збираємося вести бізнес з вами у сфері дронів.
Про ситуацію на війні
- Україна не програє війну. Це російська пропаганда. Якщо ви подивитеся на карту рік тому і сьогодні, вона практично та сама. Ті, хто говорить, що Росія виграє війну… Це російська пропаганда.
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