Сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь приїхали до Києва та грозять руйнівними санкціями Росії у випадку відмови від миру, повідомляє кореспондент Forbes Ukraine із зустрічі сенаторів з журналістами.

Грем та Блюменталь – співавтори законопроєкту про введення 500% мит на покупців нафти РФ. США грають з РФ у гру, де президент США Дональд Трамп має роль доброго поліцейського, а Сенат – злого, який погрожує ввести санкції незалежно від бажань Трампа, пояснював Forbes Ukraine співрозмовник у дипломатичних колах.

Сенатор Грем – близький до Трампа, запевняє співрозмовник з дипкіл США. Forbes Ukraine зібрав його ключові заяви.