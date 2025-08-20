Після саміту у Вашингтоні лідери європейських держав і США запропонували кілька варіантів гарантій безпеки для України після закінчення війни. Поки в Білому домі не дійшли до консенсусу, Bloomberg , Reuters та Politico зібрали свої версії безпекових запобіжників

Під час зустрічі в Білому домі 18 серпня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили загальні рамки безпекових гарантій для України, але до конкретних домовленостей не дійшли. Найчастіше лунала ідея залучити армії європейських країн та щось на кшталт 5 статті НАТО. Поки ці гарантії безпеки не зафіксували на папері, низка іноземних ЗМІ опублікувала можливі безпекові зобов’язання, отримані з анонімних джерел американських і європейських високопосадовців.

Forbes Ukraine зібрав три можливих ключових формати безпекових угод з розборів Bloomberg, Reuters та Politico.

Послідовна військова підтримка

Ключова ідея – залучити європейські війська на територію України як елемент майбутньої мирної угоди. Йшлося передусім про можливе відправлення британських та французьких військових контингентів, а також участь близько 10 європейських країн. Війська мали б розміститися на українській території, але не на лінії фронту, а як «сили запевнення», які б підкріпили гарантії та створили стримувальний фактор для Росії.

Дональд Трамп у публічних коментарях підтвердив, що Вашингтон готовий допомогти, але виключив присутність американських військ на українській землі. США, за його словами, можуть надати підтримку «в повітрі», а також через координацію, розвідку, постачання зброї та, можливо, системи ППО.

Трамп доручив своїй команді з національної безпеки працювати разом із європейськими союзниками над узгодженням гарантій.

Пакет гарантій може передбачати кілька етапів:

Посилення української армії тренуваннями та підкріпленнями.

Розгортання багатонаціональної групи військ у глибоких тилових районах.

«Бекстоп» від США у вигляді обміну розвідданими, спільного контролю кордонів і військово-технічної допомоги.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні раніше виступала за створення для України безпекових гарантій на зразок статті 5 НАТО, які б фактично означали спільні зобов’язання союзників у разі нової агресії РФ, але без формального членства України в Альянсі. У Вашингтоні під час саміту з Трампом вона підтвердила, що саме ця ідея є однією з тих, які союзники зараз обговорюють.

Домовленості щодо безпекових гарантій мають бути сформульовані «найближчими днями, бажано цього тижня», зазначив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Джорджа Мелоні пропонує оборонний пакт Фото Getty Images

Залежність від рішення НАТО

Пентагон проводить планувальні навчання, щоб оцінити, яку саме підтримку США можуть надати Україні. Reuters уточнює, що відправлення європейських військ до України може відбутися під національними прапорами, але з американським командуванням і контролем.

Представники НАТО і Пентагону публічно не коментують цю ідею. А у Росії продовжують транслювати риторику проти розміщення військ країн НАТО на українській території.

Підтримка «з повітря» від США може включати запровадження безпольотної зони за допомогою американських винищувачів, додає Reuters.

Керівництво НАТО провело у вівторок, 19 серпня, віртуальну нараду, присвячену Україні. Американський генерал Алексус Гринкевич, який відповідає за операції Альянсу в Європі, поінформував союзників про зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Участь у нараді взяв також і голова Об’єднаного комітету керівників штабів США генерал Ден Кейн. Поки про результати зустрічі ЗМІ не повідомляють.

Водночас у Києві та європейських столицях зростає занепокоєння, що Трамп може спробувати нав’язати мирні домовленості на умовах Росії, підсумовує Reuters.

Фрідріх Мерц поки не поспішає з рішенням відправити німецькі війська на територію України Фото Getty Images

Європейські розбіжності

Politico акцентує на невизначеності та внутрішніх суперечностях серед союзників. Лідери Франції та Великої Британії публічно говорять про готовність відрядити свої війська на територію України. Але канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вагається, адже будь-яке відправлення контингенту потребує рішення парламенту, а Бундесвер поки не здатен забезпечити велику операцію.

Польща, яка формально має найбільшу армію в ЄС, прямо заявляє, що не готова відправляти війська, обмежуючись лише логістичною допомогою. «Польща має власну стратегічну дилему, адже вона межує з Росією та Білоруссю, тому не може послабити сили, необхідні для запобігання нападу», – сказав Politico польський чиновник на умовах анонімності.

Туреччина могла б стати важливим учасником завдяки великій армії та досвіду в Чорному морі, але Греція й Кіпр блокують доступ Анкари до оборонних фондів ЄС. Анкара вимагатиме поступок, але ЄС усе одно знайде спосіб обмежити її доступ, каже колишній турецький посол при ЄС Селім Єнель.

Джорджа Мелоні пропонує оборонний пакт, який дозволив би уникнути прямого втягнення європейських військових у війну. Загибель солдатів автоматично поставить питання про реакцію НАТО та може призвести до неконтрольованої ескалації, каже Мелоні.

Politico також нагадує про тінь Будапештського меморандуму. Для України це вже не перші «гарантії», які залишаються декларативними й не підкріплюються конкретними механізмами. Тому навіть на тлі нових планів США та Європи відчувається скепсис.

Союзники обговорюють різні моделі, але не можуть дати чіткої відповіді, чи буде цього разу створена реальна система безпеки, здатна зупинити Росію.