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Зеленський змінив послів майже у 20 країнах. Хто ці люди й чому президент провів масштабну дипломатичну ротацію? Детальний розбір

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

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В Україні проходить друга «хвиля» великої зміни послів. Хто і де представлятиме Україну та які зміни можуть статися далі?

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Президент Володимир Зеленський 21 липня призначив 16 послів та звільнив 14. Перестановки відбуваються під час наради послів у Києві та можуть бути не останніми, каже співрозмовник у дипломатичних колах на умовах анонімності.

Зеленський анонсував ці зміни ще місяць тому та пояснював їх необхідністю збільшити український потенціал у відносинах з партнерами.

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