В Україні проходить друга «хвиля» великої зміни послів. Хто і де представлятиме Україну та які зміни можуть статися далі?

Президент Володимир Зеленський 21 липня призначив 16 послів та звільнив 14. Перестановки відбуваються під час наради послів у Києві та можуть бути не останніми, каже співрозмовник у дипломатичних колах на умовах анонімності.

Зеленський анонсував ці зміни ще місяць тому та пояснював їх необхідністю збільшити український потенціал у відносинах з партнерами.