Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:51 хвилин
В Україні проходить друга «хвиля» великої зміни послів. Хто і де представлятиме Україну та які зміни можуть статися далі?
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Президент Володимир Зеленський 21 липня призначив 16 послів та звільнив 14. Перестановки відбуваються під час наради послів у Києві та можуть бути не останніми, каже співрозмовник у дипломатичних колах на умовах анонімності.
Зеленський анонсував ці зміни ще місяць тому та пояснював їх необхідністю збільшити український потенціал у відносинах з партнерами.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.