Володимир Зеленський призначив 16 послів, йдеться у дописі президента в Facebook. Відповідні укази про звільнення та призначення опубліковані на сайті Офісу президента (ОП).
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Заява Зеленського
- «Призначив 16 послів. Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності», – заявив Володимир Зеленський. Сьогодні у Києві відбувається нарада послів України із президентом та керівництвом МЗС. Зеленський планує визначити на ній ключові пріоритети дипломатії на наступні шість місяців.
- Минулого тижня Зеленський висунув на посаду послав в США кандидатуру Ольги Стефанішиної, колишньої віцепрем’єрки з євроінтеграції та ексміністерку юстиції. Указу про її призначення послом у новому списку немає. Зараз вона має статус спецпредставника з розвитку відносин зі США, поки триває процес її узгодження на посаду посла.
Європа та Канада
- Канада – ІКАО – Швеція. Посла в Канаді та представника при ІКАО Юлію Ковалів замінить Андрій Плахотнюк. Останнього сьогодні ж Зеленський звільнив з посади посла у Швеції, яка лишається вакантною.
- Італія – Бельгія. Посол в Італії, Мальті та Сан-Марино Ярослав Мельник стане послом в Бельгії, де не було постійного посла з 2021 року. Наступника Мельника в Італії, Мальті та Сан-Марино ще не призначеною.
- Іспанія. Сергія Погорельцева замінить Юлія Соколовська, колишня міністерка соцполітики та ексзаступниця голови ОП Андрія Єрмака.
- Естонія. Максима Кононенка замінить Володимир Боєчко, колишній тимчасовий повірений у Молдові.
- Кіпр. Руслана Німчинського замінить Сергій Ніжинський.
- Боснія і Герцеговина. Посла в Хорватії Василя Кирилича звільнено з посади посла у Боснії та Герцеговині, яку він виконував за сумісництвом. Новим послом у Боснії та Герцеговині буде Володимир Бачинський, а Кирилич лишається послом у Хорватії.
Глобальний Південь
- ПАР. Любов Абравітову замінить Олександр Щерба, колишній посол в Австрії.
- Мексика. Оксану Драмарецьку замінить Сергій Погорєльцев, якого сьогодні звільнили з посади посла в Іспанії. Драмарецька також за сумісництвом була послом в Панамі, Белізі, Гватемалі та Коста-Риці. Погорєльцев поки призначений лише послом до Мексики.
Азія
- Японія. Новим послом стане Юрій Лутовінов. Зеленський звільнив його попередника Сергія Корсунського ще у грудні 2024-го.
- Малайзія. Новим послом буде Геннадій Надоленко, який працював директором Дипломатичної академії. Постійного посла в країні не було з 2022-го.
- Південна Корея і Монголія. Дмитра Пономаренка звільнено з посади посла у цих країнах. Наступника не призначено.
- Узбекистан. Звільнено Миколу Дорошенка. Його наступника не призначено
Африка і Близький Схід
- Алжир. Новим послом стане Олександр Воронін, колишній консул в Анталії (Туреччина).
- ОАЕ. Дмитра Сеніка замінить Олександр Балануца, експосол в Кувейті.
- Кувейт. Послом буде Максим Субх, якого Зеленський сьогодні звільнив з посади спецпредставника з питань Африки та Близького сходу.
- Кенія. Андрія Праведника замінить Юрій Токар, колишній генконсул у Вроцлаві.
- Ангола. Новим послом буде Андрій Касьянов, колишній тимчасовий повірений в Грузії. Постійного посла в країні не було з 2014 року.
- Оман. Новим послом буде Ольга Селих.
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