Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Зеленський змінив послів у Канаді, країнах Європи, Африки, Азії та Латинської Америки. Повний список

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

2 хв читання

Президент Володимир Зеленський та голова МЗС Андрій Сибіга /Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський та голова МЗС Андрій Сибіга Фото Офіс президента України

Володимир Зеленський призначив 16 послів, йдеться у дописі президента в Facebook. Відповідні укази про звільнення та призначення опубліковані на сайті Офісу президента (ОП).

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Заява Зеленського

  • «Призначив 16 послів. Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності», – заявив Володимир Зеленський. Сьогодні у Києві відбувається нарада послів України із президентом та керівництвом МЗС. Зеленський планує визначити на ній ключові пріоритети дипломатії на наступні шість місяців.
  • Минулого тижня Зеленський висунув на посаду послав в США кандидатуру Ольги Стефанішиної, колишньої віцепрем’єрки з євроінтеграції та ексміністерку юстиції. Указу про її призначення послом у новому списку немає. Зараз вона має статус спецпредставника з розвитку відносин зі США, поки триває процес її узгодження на посаду посла.

Європа та Канада

  • Канада – ІКАО – Швеція. Посла в Канаді та представника при ІКАО Юлію Ковалів замінить Андрій Плахотнюк. Останнього сьогодні ж Зеленський звільнив з посади посла у Швеції, яка лишається вакантною.
  • Італія – Бельгія. Посол в Італії, Мальті та Сан-Марино Ярослав Мельник стане послом в Бельгії, де не було постійного посла з 2021 року. Наступника Мельника в Італії, Мальті та Сан-Марино ще не призначеною.
  • Іспанія. Сергія Погорельцева замінить Юлія Соколовська, колишня міністерка соцполітики та ексзаступниця голови ОП Андрія Єрмака.
  • Естонія. Максима Кононенка замінить Володимир Боєчко, колишній тимчасовий повірений у Молдові.
  • Кіпр. Руслана Німчинського замінить Сергій Ніжинський.
  • Боснія і Герцеговина. Посла в Хорватії Василя Кирилича звільнено з посади посла у Боснії та Герцеговині, яку він виконував за сумісництвом. Новим послом у Боснії та Герцеговині буде Володимир Бачинський, а Кирилич лишається послом у Хорватії.

Глобальний Південь

  • ПАР. Любов Абравітову замінить Олександр Щерба, колишній посол в Австрії.
  • Мексика. Оксану Драмарецьку замінить Сергій Погорєльцев, якого сьогодні звільнили з посади посла в Іспанії. Драмарецька також за сумісництвом була послом в Панамі, Белізі, Гватемалі та Коста-Риці. Погорєльцев поки призначений лише послом до Мексики.

Азія

  • Японія. Новим послом стане Юрій Лутовінов. Зеленський звільнив його попередника Сергія Корсунського ще у грудні 2024-го.
  • Малайзія. Новим послом буде Геннадій Надоленко, який працював директором Дипломатичної академії. Постійного посла в країні не було з 2022-го.
  • Південна Корея і Монголія. Дмитра Пономаренка звільнено з посади посла у цих країнах. Наступника не призначено.
  • Узбекистан. Звільнено Миколу Дорошенка. Його наступника не призначено

Африка і Близький Схід

  • Алжир. Новим послом стане Олександр Воронін, колишній консул в Анталії (Туреччина).
  • ОАЕ. Дмитра Сеніка замінить Олександр Балануца, експосол в Кувейті.
  • Кувейт. Послом буде Максим Субх, якого Зеленський сьогодні звільнив з посади спецпредставника з питань Африки та Близького сходу.
  • Кенія. Андрія Праведника замінить Юрій Токар, колишній генконсул у Вроцлаві.
  • Ангола. Новим послом буде Андрій Касьянов, колишній тимчасовий повірений в Грузії. Постійного посла в країні не було з 2014 року.
  • Оман. Новим послом буде Ольга Селих.
Матеріали по темі

 

 

 

 

 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні