Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

ЗСУ Курська область війна /Getty Images
Категорія
Війна
Дата

Forbes Digital

Ривок перед інавгурацією Трампа. Чому Україна знову наступає на Курщині. Розбір Forbes

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Танк ЗСУ їде дорогою в Курській області, Росія, 16 вересня 2024 року. Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:09 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:09

Яке геополітичне та військове значення має новий наступ України у Курській області? Короткий розбір Forbes Ukraine

ЗСУ 5 січня почали новий наступ у Курській області РФ. «Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує», – без деталей написав голова ОП Андрій Єрмак в Telegram. Атаку на кількох напрямках підтвердили у Центрі протидії дезінформації РНБО.

Інформація про масштаб наступу та його цілі обмежена, але Курщина стала найгарячішим напрямком за 5 січня. Відбулося 42 боєзіткнення зі 106 на всьому фронті, звітував Генштабу ЗСУ. Атаки були сконцентровані на трьох напрямках, повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW).

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні