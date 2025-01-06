Ривок перед інавгурацією Трампа. Чому Україна знову наступає на Курщині. Розбір Forbes

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Яке геополітичне та військове значення має новий наступ України у Курській області? Короткий розбір Forbes Ukraine
ЗСУ 5 січня почали новий наступ у Курській області РФ. «Курщина, хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує», – без деталей написав голова ОП Андрій Єрмак в Telegram. Атаку на кількох напрямках підтвердили у Центрі протидії дезінформації РНБО.
Інформація про масштаб наступу та його цілі обмежена, але Курщина стала найгарячішим напрямком за 5 січня. Відбулося 42 боєзіткнення зі 106 на всьому фронті, звітував Генштабу ЗСУ. Атаки були сконцентровані на трьох напрямках, повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW).
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