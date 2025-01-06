Рывок перед инаугурацией Трампа. Украина снова наступает на Курщине.

ВСУ 5 января начали новое наступление в Курской области РФ. «Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает», – без деталей написал глава ОП Андрей Ермак в Telegram. Атаку на нескольких направлениях подтвердили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Информация о масштабе наступления и его целях ограничена, но Курщина стала самым горячим направлением за 5 января. Произошло 42 боестолкновения из 106 на всем фронте, отчитывался Генштаб ВСУ. Атаки были сконцентрированы на трех направлениях, сообщал американский Институт изучения войны (ISW).