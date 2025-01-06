Рывок перед инаугурацией Трампа. Украина снова наступает на Курщине.

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:09 хвилин
Какое геополитическое и военное значение имеет новое наступление Украины в Курской области? Краткий разбор Forbes Ukraine
ВСУ 5 января начали новое наступление в Курской области РФ. «Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает», – без деталей написал глава ОП Андрей Ермак в Telegram. Атаку на нескольких направлениях подтвердили в Центре противодействия дезинформации СНБО.
Информация о масштабе наступления и его целях ограничена, но Курщина стала самым горячим направлением за 5 января. Произошло 42 боестолкновения из 106 на всем фронте, отчитывался Генштаб ВСУ. Атаки были сконцентрированы на трех направлениях, сообщал американский Институт изучения войны (ISW).
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.