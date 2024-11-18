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Відновлення займе до двох тижнів. Росія завдала десятий за рік масовий удар по енергетиці України. Які наслідки та чому найгірша ситуація – в Одесі  

Анастасія Дейна
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

Обстріли енергетики в Україні /Getty Images

Росія обстріляла енергетику України десятий раз за рік. Фото Getty Images

Понад 200 російських ракет і дронів атакували енергосистему України 17 листопада. Чим особлива ця атака і чому імпорт електроенергії не допоможе Одещині, яка постраждала найбільше?

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Надія української влади на опалювальний сезон без відключень світла згасла 17 листопада. Після першої за осінь масованої атаки по всій країні запровадили погодинні графіки відключень електроенергії, а 220 000 абонентів у Одеській та Дніпропетровській областях залишаються без світла ввечері 18 листопада, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

У ніч на 17 листопада росіяни випустили по Україні близько 120 ракет і 90 дронів, ППО збила понад 140. «Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні», – заявив президент Володимир Зеленський. Він підтвердив пошкодження обʼєктів через влучання та падіння уламків.

Зокрема, постраждала підстанція «Укренерго» в Одеській області. Загинули двоє енергетиків, повідомила пресслужба НЕК. 

Якою була мета РФ, чому в Одесі – найгірша ситуація і коли відновллять пошкодження?

Чому найбільше постраждала Одещина

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