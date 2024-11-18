Відновлення займе до двох тижнів. Росія завдала десятий за рік масовий удар по енергетиці України. Які наслідки та чому найгірша ситуація – в Одесі  

Понад 200 російських ракет і дронів атакували енергосистему України 17 листопада. Чим особлива ця атака і чому імпорт електроенергії не допоможе Одещині, яка постраждала найбільше?

Надія української влади на опалювальний сезон без відключень світла згасла 17 листопада. Після першої за осінь масованої атаки по всій країні запровадили погодинні графіки відключень електроенергії, а 220 000 абонентів у Одеській та Дніпропетровській областях залишаються без світла ввечері 18 листопада, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У ніч на 17 листопада росіяни випустили по Україні близько 120 ракет і 90 дронів, ППО збила понад 140. «Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні», – заявив президент Володимир Зеленський. Він підтвердив пошкодження обʼєктів через влучання та падіння уламків.

Зокрема, постраждала підстанція «Укренерго» в Одеській області. Загинули двоє енергетиків, повідомила пресслужба НЕК.

Якою була мета РФ, чому в Одесі – найгірша ситуація і коли відновллять пошкодження?

Чому найбільше постраждала Одещина