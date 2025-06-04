Конфлікт між ресторатором Ігорем Сухомлином і власниками мережі магазинів «Галя Балувана» триває вже шість років. Причина – схожість із назвою вареничних Сухомлина «Балувана Галя». Чому вдруге дійшло до суду і як це вплине на одну з найбільших франшиз країни?

«Маємо вирішити, як діяти далі, або будемо подавати позови», – говорить ресторатор Ігор Сухомлин, власник мережі з девʼяти вареничних «Балувана Галя». Позов проти мережі магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана» подав у травні 2025 року через порушення прав на торговельну марку.

Звинувачення безпідставні – торговельні марки є різними обʼєктами інтелектуальної власності та зареєстровані відповідно до чинного законодавства, розповіла Forbes співвласниця «Галі Балуваної» Алла Теліга.