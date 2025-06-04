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«Галя» проти «Галі». Мережа «Галя Балувана» отримала судовий позов через порушення авторських прав. Що загрожує найдинамічнішій франшизі України?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

4 хв читання

домашні напівфабрикати «Галя Балувана» франшиза /Фото Артем Галкін

Засновниця мережі «Галя Балувана» Алла Теліга Фото Фото Артем Галкін

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Конфлікт між ресторатором Ігорем Сухомлином і власниками мережі магазинів «Галя Балувана» триває вже шість років. Причина – схожість із назвою вареничних Сухомлина «Балувана Галя». Чому вдруге дійшло до суду і як це вплине на одну з найбільших франшиз країни?

«Маємо вирішити, як діяти далі, або будемо подавати позови», – говорить ресторатор Ігор Сухомлин, власник мережі з девʼяти вареничних «Балувана Галя». Позов проти мережі магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана» подав у травні 2025 року через порушення прав на торговельну марку.

Звинувачення безпідставні – торговельні марки є різними обʼєктами інтелектуальної власності та зареєстровані відповідно до чинного законодавства, розповіла Forbes співвласниця «Галі Балуваної» Алла Теліга.

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