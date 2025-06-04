Конфликт между ресторатором Игорем Сухомлином и владельцами сети магазинов «Галя Балувана» продолжается уже шесть лет. Причина – сходство с названием вареничных Сухомлина «Балувана Галя». Почему второй раз дошло до суда и как это повлияет на одну из крупнейших франшиз страны?

«Должны решить, как действовать дальше, или будем подавать иски», – говорит ресторатор Игорь Сухомлин, владелец сети из девяти вареничных «Балувана Галя». Иск против сети магазинов полуфабрикатов «Галя Балувана» подал в мае 2025 из-за нарушения авторских прав.

Обвинения безосновательны – торговые марки являются разными объектами интеллектуальной собственности и зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством, рассказала Forbes совладелица «Гали Балуваної» Алла Телига.