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«Галя» против «Гали». Сеть «Галя Балувана» получила судебный иск из-за нарушения авторских прав. Что угрожает самой динамичной франшизе Украины?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

4 хв читання

домашні напівфабрикати «Галя Балувана» франшиза /Фото Артем Галкін

Основательница сети «Галя Балувана» Алла Телига Фото Фото Артем Галкін

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Конфликт между ресторатором Игорем Сухомлином и владельцами сети магазинов «Галя Балувана» продолжается уже шесть лет. Причина – сходство с названием вареничных Сухомлина «Балувана Галя». Почему второй раз дошло до суда и как это повлияет на одну из крупнейших франшиз страны?

«Должны решить, как действовать дальше, или будем подавать иски», – говорит ресторатор Игорь Сухомлин, владелец сети из девяти вареничных «Балувана Галя». Иск против сети магазинов полуфабрикатов «Галя Балувана» подал в мае 2025 из-за нарушения авторских прав.

Обвинения безосновательны – торговые марки являются разными объектами интеллектуальной собственности и зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством, рассказала Forbes совладелица «Гали Балуваної» Алла Телига.

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