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Кавовий бізнес від $3000. Гід Forbes франшизами кав’ярень: як обрати формат, бренд, локацію, і на які інвестиції розраховувати?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

4 хв читання

франшиза кав‘ярні /Facebook

Початкові інвестиції у повноцінну кав’ярню за франшизою – від $11 000. Фото Facebook

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Франшизи кав’ярень пропонують відносно невисокий поріг входу, маркетингову підтримку та економію на сировині. Як обрати свою франшизу?

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Серед десятки найбільших мереж кав’ярень України франшизу в 2025 році пропонують шість. Мережа Sharikava з 22 закладів ще на початку 2024-го викупила всі франчайзингові точки. А Grky Espresso Bar з понад 70 кав’ярнями у Києві та області так і не наважилася запустити цей напрям, розповів керівник мережі Роман Пузанов. 

Потенційні франчайзі бачать кав’ярню, як «заїжджену» бізнес-модель без перспективи росту, говорить співзасновник консалтингової компанії Most Franchising Артем Чорний. «Кава не є пріоритетом у порівнянні з франшизами закладів харчування, – потенційні франчайзі не розуміють, як будуть збільшувати середній чек і прибуток», – говорить він. 

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