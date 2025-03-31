Кофейный бизнес от $3000. Гид Forbes франшизами кофеен: как выбрать формат, бренд, локацию и на какие инвестиции рассчитывать?

Среди десятки крупнейших сетей кафе Украины франшизу в 2025 году предлагают шесть. Сеть Sharikava из 22 заведений еще в начале 2024-го выкупила все франчайзинговые точки. А Grky Espresso Bar с более чем 70 кафе в Киеве и области так и не решилась запустить это направление, рассказал руководитель сети Роман Пузанов.