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Кофейный бизнес от $3000. Гид Forbes франшизами кофеен: как выбрать формат, бренд, локацию и на какие инвестиции рассчитывать?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

4 хв читання

франшиза кав’ярні /Facebook

Первоначальные инвестиции в полноценное кафе по франшизе – от $11 000 Фото Facebook

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Франшизы кофеен предлагают относительно невысокий порог входа, маркетинговую поддержку и экономию на сырье. Как выбрать свою франшизу?

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Среди десятки крупнейших сетей кафе Украины франшизу в 2025 году предлагают шесть. Сеть Sharikava из 22 заведений еще в начале 2024-го выкупила все франчайзинговые точки. А Grky Espresso Bar с более чем 70 кафе в Киеве и области так и не решилась запустить это направление, рассказал руководитель сети Роман Пузанов.

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