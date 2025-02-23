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Станіслав і Анна Завертайли /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine
Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

Хліб, вино і круасани. Анна і Стас Завертайли будують кондитерський бізнес, заснований на світових трендах. Як вони досягли успіху з дорогою та оригінальною випічкою

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

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Станіслав і Анна Завертайли Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

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Анна і Станіслав Завертайли привчили киян купувати тістечка за 400 грн та хліб, що майже втричі дорожчий за магазинний. Як побудувати ресторанний бізнес на лояльній аудиторії?

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У 2024 році Анна, 40, і Станіслав Завертайли, 45, мають шість закладів у Києві: чотири кафе‐кондитерських Honey і дві пекарні «Завертайло». Кондитерські спеціалізуються на авторських десертах і незвичайному поєднанні смаків. «Завертайло» власники називають проєктом для душі та експериментів – печуть крафтовий хліб, який в основі більшості страв.

У 2023‐му сумарний виторг закладів подружжя збільшився на 25%, майже до 120 млн грн (за даними YouControl). Річний оборот ринку кафе, пекарень і кондитерських Києва Pro‐Consulting оцінює в 45,9 млрд грн.

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