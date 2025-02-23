Хлеб, вино и круассаны. Анна и Стас Завертайлы строят кондитерский бизнес, основанный на мировых трендах. Как они добились успеха с дорогой и оригинальной выпечкой

Анна и Станислав Завертайлы приучили киевлян покупать пирожные за 400 грн и хлеб, почти втрое дороже магазинного. Как построить ресторанный бизнес на лояльной аудитории?

В 2024 году у Анны, 40, и Станислава Завертайлов, 45, шесть заведений в Киеве: четыре кафе-кондитерских Honey и две пекарни «Завертайло». Кондитерские специализируются на авторских десертах и ​​необычном сочетании вкусов. «Завертайло» владельцы называют проектом для души и экспериментов – пекут крафтовый хлеб, который в основе большинства блюд.

В 2023 году суммарная выручка заведений супругов увеличилась на 25%, почти до 120 млн грн (по данным YouControl). Годовой оборот рынка кафе, пекарен и кондитерских Киева Pro‐Consulting оценивает в 45,9 млрд грн.