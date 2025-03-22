(Не) пасивний дохід. Люди з різних сфер продають знання, запускаючи курси. Навіщо вони йдуть в інфобізнес і скільки на цьому заробляють? 

Онлайн-курси запускають люди з різним беграундом і досвідом. Скільки можна заробляти на інфобізнесі? Forbes поговорив з трьома інфопідприємицями з різних ніш про досвід створення курсів.

«Навчання роботи стиліста, усіх необхідних навичок і тонкощів професії», – йдеться в описі курсу «Персональний стиліст» стилістки Маргарити Мурадової. Вартість навчання – 19 715 грн. Мода, сфера краси, ювелірна справа, фінанси, психологія, – сфери, в яких найчастіше запускають інфопродукти, каже продюсер освітніх проєктів Ілля Полупаненко. Який досвід для цього потрібен?

Вчилася на економіста і цікавилася темою акцій та інвестицій, розповідає Івана Антонюк, яка з з 2023 року розвиває школу фінансової грамотності FinEra. Виторг через два роки – 12 млн грн, за даними Івани. «З курсів для майстрів макіяжу заробляю до 350 000 грн на місяць», – каже власниця двох салонів краси у Києві Вікторія, яка до цього десять років працювала візажистом.