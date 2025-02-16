Статутний капітал — від $613 000. Як українським підприємцям відкрити бізнес на Балі. Детальний гайд про податки, реєстрацію, оренду, зарплати

Бізнес на острові Балі можна зареєструвати за півтора-два місяці. Складність – знайти локацію та подружитися з місцевим менталітетом. Як відкрити компанію на острові? Розповідають українці, які запустили там малий бізнес.

«Балі універсально привабливий – для молодят, сімей, шукачів пригод і цінителів культури», – писав американський Forbes у грудні 2024-го. Торік острів зайняв перше місце за серед туристичних місць, набравши 2,28 млн запитів в пошуковику Google, пов’язаних із туризмом. Балі відвідали приблизно 6,3 млн міжнародних туристів в 2024 році, за даними голови туристичного офісу острову Тьока Багуса Пемаюна.

У 2022 році Балі відвідали 7 000 українських туристів, у перші місяці 2023-го — ще 2500, писало видання Foreign Ukraine з посиланням на дані уряду Індонезії. Робимо ставку на експатів та платоспроможну місцеву аудиторію, каже співзасновниця мережі спортзалів Smartass Катерина Кузьменко про експансію на острів. Підприємиця з партнером Денисом Артюхом будує на Балі спортзал, що поєднує приміщення для групових тренувань в атмосфері нічного клубу, ресторан здорової їжі з алкогольним меню та салон краси.