«Під час війни люди купують в тих, кому довіряють». В якому стані український e-commerce і як у ньому зловити «велику рибу»? Інтерв’ю з Олександром Колбом

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Український єком – на початковому етапі, але не поступається іншим країнам у сервісі та нішах. Як залишатись конкурентним в онлайн-продажах?
Олександр Колб – засновник агенції digital-маркетингу Promodo і співзасновник інвестиційного синдикату Toloka. В останньому ефірі Business Breakfast 2024 року він розповів, як виглядає український e-commerce на кінець третього року великої війни, які його перспективи та як зростати в онлайн-продажах.
Тенденції українського e-commerce
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