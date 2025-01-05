«Під час війни люди купують в тих, кому довіряють». В якому стані український e-commerce і як у ньому зловити «велику рибу»? Інтерв’ю з Олександром Колбом

Український єком – на початковому етапі, але не поступається іншим країнам у сервісі та нішах. Як залишатись конкурентним в онлайн-продажах?

Олександр Колб – засновник агенції digital-маркетингу Promodo і співзасновник інвестиційного синдикату Toloka. В останньому ефірі Business Breakfast 2024 року він розповів, як виглядає український e-commerce на кінець третього року великої війни, які його перспективи та як зростати в онлайн-продажах.

Тенденції українського e-commerce