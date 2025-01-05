Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

«Під час війни люди купують в тих, кому довіряють». В якому стані український e-commerce і як у ньому зловити «велику рибу»? Інтерв’ю з Олександром Колбом

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes
Катерина Шаповал /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes
Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes

4 хв читання

Онлайн продажі, Promodo, маркетинг

Олександр Колб – засновник агенції digital-маркетингу Promodo і співзасновник інвестиційного синдикату Toloka.

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:28 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:28

Український єком – на початковому етапі, але не поступається іншим країнам у сервісі та нішах. Як залишатись конкурентним в онлайн-продажах?

Олександр Колб – засновник агенції digital-маркетингу Promodo і співзасновник інвестиційного синдикату Toloka. В останньому ефірі Business Breakfast 2024 року він розповів, як виглядає український e-commerce на кінець третього року великої війни, які його перспективи та як зростати в онлайн-продажах. 

Тенденції українського e-commerce

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні