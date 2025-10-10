Після близько місяця переговорів Londi купив бренд прикрас і аксесуарів Archive Place у вересні 2025-го. Він став третім активом у групі компаній SoProject. Що від співпраці очікує засновниця Londi Юлія Возняк?

«Це наша перша M&A угода», – каже засновниця бренду білизни Londi Юлія Возняк. Крім Londi, до її групи компаній SoProject входить «Обрій» – галерея з творів, створених після 2022 року. Archive Place вирішили придбати для розширення в категорію прикрас, каже Возняк.

Особливість виробів Archive Place – відсутність мінімалізму та складність виготовлення, каже засновниця Дарія Беспалова, яка поєднувала ролі артдиректорки та дизайнерки. З 2022-го проживає за кордоном, тому вирішила вийти з бізнесу через складність управління на відстані, пояснює вона.