Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
03:03 хвилин
Після близько місяця переговорів Londi купив бренд прикрас і аксесуарів Archive Place у вересні 2025-го. Він став третім активом у групі компаній SoProject. Що від співпраці очікує засновниця Londi Юлія Возняк?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
«Це наша перша M&A угода», – каже засновниця бренду білизни Londi Юлія Возняк. Крім Londi, до її групи компаній SoProject входить «Обрій» – галерея з творів, створених після 2022 року. Archive Place вирішили придбати для розширення в категорію прикрас, каже Возняк.
Особливість виробів Archive Place – відсутність мінімалізму та складність виготовлення, каже засновниця Дарія Беспалова, яка поєднувала ролі артдиректорки та дизайнерки. З 2022-го проживає за кордоном, тому вирішила вийти з бізнесу через складність управління на відстані, пояснює вона.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.