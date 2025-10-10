Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Свой бизнес
Дата

Forbes Digital

«Благодаря признанию среди крупных брендов». Бренд белья Londi купил производителя нишевых украшений Archive Place. Что участник списка Forbes Next250 ожидает от слияния?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

2 хв читання

londi український бренд прикрас /коллаж Анастасия Решетник

Бусы бренда Archive Place Фото коллаж Анастасия Решетник

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:03 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:03

После месяца переговоров Londi купил бренд украшений и аксессуаров Archive Place в сентябре 2025-го. Он стал третьим активом в группе компаний SoProject. Что от сотрудничества ожидает основательница Londi Юлия Возняк?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

«Это наша первая M&A сделка», – говорит основательница бренда белья Londi Юлия Возняк. Кроме Londi, в ее группу компаний SoProject входит «Обрій» – галерея из произведений, созданных после 2022 года. Archive Place решили приобрести для расширения в категорию украшений, говорит Возняк.

Особенность изделий Archive Place – отсутствие минимализма и сложность изготовления, говорит основательница Дария Беспалова, объединяющая роли арт-директора и дизайнера. С 2022-го проживает за границей, поэтому решила выйти из бизнеса из-за сложности управления на расстоянии, объясняет она.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні