После месяца переговоров Londi купил бренд украшений и аксессуаров Archive Place в сентябре 2025-го. Он стал третьим активом в группе компаний SoProject. Что от сотрудничества ожидает основательница Londi Юлия Возняк?

«Это наша первая M&A сделка», – говорит основательница бренда белья Londi Юлия Возняк. Кроме Londi, в ее группу компаний SoProject входит «Обрій» – галерея из произведений, созданных после 2022 года. Archive Place решили приобрести для расширения в категорию украшений, говорит Возняк.

Особенность изделий Archive Place – отсутствие минимализма и сложность изготовления, говорит основательница Дария Беспалова, объединяющая роли арт-директора и дизайнера. С 2022-го проживает за границей, поэтому решила выйти из бизнеса из-за сложности управления на расстоянии, объясняет она.