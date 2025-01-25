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«Зрозумів, що одразу отримаю кошти на два роки вперед». Ці підприємці продали свій бізнес під час війни. Чому вони на це пішли?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

4 хв читання

Продаж бізнесу, продам долю в ооо, куди вкласти гроші, KTL Ukraine, МХП /колаж Анастасія Решетнік

У 2024 році на платформі OLX опубліковано 26 941 оголошення про продаж бізнесу – вдвічі менше ніж у 2022 році Фото колаж Анастасія Решетнік

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Продаж бізнесу – не крапка в розвитку, свідчать приклади українських малих підприємців. Що спонукало їх продати частки в своїх перспективних компаніях, і як вони витратили виручені від угод кошти?

«Цікаво було перейти від управління компанією на вищий рівень», — говорить колишній співвласник логістичної компанії KTL Україна Сергій Кочергін. У жовтні 2024-го цей бізнес придбав український агрогігант МХП Юрія Косюка

Кочергін – один із трьох ексспіввласників KTL Україна, які мали в ній рівні частки. «Відчув, що така можливість випадає раз на життя», – розповідає він про екзит. У 2023-му виторг трьох юросіб компанії у 2023 році залишився на рівні попереднього року 41 млн грн, чистий прибуток зріс у півтора рази – до 6,8 млн грн, за даними YouControl.

«У нас із партнерами різнилося бачення стратегії», – розповідає підприємець Артем Рудий про продаж частки в фріланс-агенції D Coast. Кошти від продажу частки допомогли розпочати новий бізнес у нерухомості, каже він.

Як мислять підприємці, роблячи повний або частковий екзит, і які можливості в цьому знаходять?

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