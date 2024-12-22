Вкладення – від $25 000. В Україні щороку збирають більше мільйона тонн металобрухту, складність – продати на переробку. Скільки заробляють на цьому ринку

В Україні щороку заготовляють брухту на сотні мільйонів доларів, але продати його – квест для підприємців. Чому складно зробити бізнес на сировині обсягом у мільйон тонн на рік та як знайти можливість для прибутку?

У 2023 році українські заготівельники зібрали 1,2 млн т брухту чорних металів (заліза). З них 81,5% продали металургійним підприємствам, решту – на експорт, каже віцепрезидент ОП Укрметалургпром Дмитро Білокуров.

Таких компаній в Україні – понад 1000, за даними YouControl. «З нових не заходить ніхто – залишились тільки старожили», – каже підприємець Олександр на правах анонімності через непублічність. Виторг його бізнесу в 2023-му – понад 600 млн грн, в 3,5 разів нижчий за показник 2021 року. Чистий прибуток – чверть мільйона гривень, за даними YouControl.