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Вкладення – від $25 000. В Україні щороку збирають більше мільйона тонн металобрухту, складність – продати на переробку. Скільки заробляють на цьому ринку

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

4 хв читання

металобрухт, прийом металу, Інтерпайп /Олександр Чекменьов

Прибуток від збору металобрухту - 1-10% залежно від виду металу, розповіли опитані підприємці Фото Олександр Чекменьов

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В Україні щороку заготовляють брухту на сотні мільйонів доларів, але продати його – квест для підприємців. Чому складно зробити бізнес на сировині обсягом у мільйон тонн на рік та як знайти можливість для прибутку?

У 2023 році українські заготівельники зібрали 1,2 млн т брухту чорних металів (заліза). З них 81,5% продали металургійним підприємствам, решту – на експорт, каже віцепрезидент ОП Укрметалургпром Дмитро Білокуров. 

Таких компаній в Україні – понад 1000, за даними YouControl. «З нових не заходить ніхто – залишились тільки старожили», – каже підприємець Олександр на правах анонімності через непублічність. Виторг його бізнесу в 2023-му – понад 600 млн грн, в 3,5 разів нижчий за показник 2021 року. Чистий прибуток – чверть мільйона гривень, за даними YouControl.

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