Заклад від $22 000. В Україні понад три десятки ресторанних франшиз. Як обрати формат, де відкриватись та які інвестиції потрібні?

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Франчайзингові ресторани отримують середні чеки 260-1000 грн та потребують потужнішого маркетингу, ніж кавʼярні. До половини інвестицій припадає на ремонт, обладнання та меблювання залу. Як обрати франшизу ресторану, яка стане успішним бізнесом?
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