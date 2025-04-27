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Заклад від $22 000. В Україні понад три десятки ресторанних франшиз. Як обрати формат, де відкриватись та які інвестиції потрібні?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

4 хв читання

Франшиза на ресторан, відкрити ресторан, хінкальня /Сторінка Хінкальня на Подолі в Instagram

Франчайзі обирають формат залежно від терміну окупності та розуміння конкретної кухні, говорить моркетологиня Hamily Group Ірина Гнилякевич-Проць. Фото Сторінка Хінкальня на Подолі в Instagram

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Франчайзингові ресторани отримують середні чеки 260-1000 грн та потребують потужнішого маркетингу, ніж кавʼярні. До половини інвестицій припадає на ремонт, обладнання та меблювання залу. Як обрати франшизу ресторану, яка стане успішним бізнесом?

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