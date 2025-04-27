Заклад від $22 000. В Україні понад три десятки ресторанних франшиз. Як обрати формат, де відкриватись та які інвестиції потрібні?

Франчайзингові ресторани отримують середні чеки 260-1000 грн та потребують потужнішого маркетингу, ніж кавʼярні. До половини інвестицій припадає на ремонт, обладнання та меблювання залу. Як обрати франшизу ресторану, яка стане успішним бізнесом?