Заведение от $22 000. В Украине более трех десятков ресторанных франшиз. Как выбрать формат, где открываться и какие инвестиции нужны?

Франчайзинговые рестораны получают средние чеки 260–1000 грн и нуждаются в более мощном маркетинге, чем кофейни. До половины инвестиций приходится на ремонт, оборудование и меблировку зала. Как выбрать франшизу ресторана, которая станет успешным бизнесом?