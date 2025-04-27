Заведение от $22 000. В Украине более трех десятков ресторанных франшиз. Как выбрать формат, где открываться и какие инвестиции нужны?

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Франчайзинговые рестораны получают средние чеки 260–1000 грн и нуждаются в более мощном маркетинге, чем кофейни. До половины инвестиций приходится на ремонт, оборудование и меблировку зала. Как выбрать франшизу ресторана, которая станет успешным бизнесом?
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