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Заведение от $22 000. В Украине более трех десятков ресторанных франшиз. Как выбрать формат, где открываться и какие инвестиции нужны?

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

4 хв читання

Франшиза на ресторан, відкрити ресторан, хінкальня /Страница Хинкальня на Подоле в Instagram

Франчайзи выбирают формат в зависимости от срока окупаемости и понимания конкретной кухни, говорит маркетолог Hamily Group Ирина Гнилякевич-Проць Фото Страница Хинкальня на Подоле в Instagram

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Франчайзинговые рестораны получают средние чеки 260–1000 грн и нуждаются в более мощном маркетинге, чем кофейни. До половины инвестиций приходится на ремонт, оборудование и меблировку зала. Как выбрать франшизу ресторана, которая станет успешным бизнесом?

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