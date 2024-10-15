Звіти щомісяця і податки наперед. Що новий податковий закон змінює для підприємців? Експлейнер Forbes із коментарями юристів

Верховна Рада розблокувала закон про підвищення податків. Що зміниться для бізнесу в звітуванні та сплаті податків? Forbes розібрав документ з юристами Juscutum і Axon Partners
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10 жовтня 2024 року Верховна Рада прийняла в другому читанні закон про підвищення податків. Він вводить військовий збір для ФОП та збільшує його ставку для юросіб з 1,5% до 5%, йдеться в тексті закону, який опублікував на своєму Telegram-каналі голова фінансового комітету Данило Гетманцев. Для всіх підприємців, крім ФОП третьої групи, запроваджено щомісячну звітність з усіх податків. У роздрібній торгівлі пальним та валютою податок на прибуток стає фіксованим та має бути сплаченим частинами щомісяця.
Під час голосування в другому читанні парламент провалив кілька поправок, ключову – з дотаціями для ФОПів і е-резидентів. Як влада вирішить питання з неприйнятими змінами? «Закон підпишуть без них», – відповів на запит Forbes заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк.
Що зміниться для бізнесу і коли закон вступить в дію?
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