Отчеты ежемесячно и налоги наперед. Что новый налоговый закон меняет для предпринимателей? Эксплейнер Forbes с комментариями юристов

Верховная Рада разблокировала закон о повышении налогов . Что изменится для бизнеса в отчетности и уплате налогов? Forbes разобрал документ с юристами Juscutum и Axon Partners

10 октября 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении закон о повышении налогов. Он вводит военный сбор для ФЛП и увеличивает его ставку для юрлиц с 1,5% до 5%, говорится в тексте закона, который опубликовал на своем Telegram-канале глава финансового комитета Даниил Гетманцев. Для всех предпринимателей, кроме ФЛП третьей группы, введена ежемесячная отчетность по всем налогам. В розничной торговле топливом и валютой налог на прибыль становится фиксированным и должен быть уплачен ежемесячно.

Во время голосования во втором чтении парламент провалил несколько поправок, ключевую – с дотациями для ФЛП и е-резидентов. Как власть решит вопрос с непринятыми изменениями? «Закон подпишут без них», – ответил на запрос Forbes заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк.

Что изменится для бизнеса и когда закон вступит в силу?