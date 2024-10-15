Отчеты ежемесячно и налоги наперед. Что новый налоговый закон меняет для предпринимателей? Эксплейнер Forbes с комментариями юристов

Верховная Рада разблокировала закон о повышении налогов. Что изменится для бизнеса в отчетности и уплате налогов? Forbes разобрал документ с юристами Juscutum и Axon Partners
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10 октября 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении закон о повышении налогов. Он вводит военный сбор для ФЛП и увеличивает его ставку для юрлиц с 1,5% до 5%, говорится в тексте закона, который опубликовал на своем Telegram-канале глава финансового комитета Даниил Гетманцев. Для всех предпринимателей, кроме ФЛП третьей группы, введена ежемесячная отчетность по всем налогам. В розничной торговле топливом и валютой налог на прибыль становится фиксированным и должен быть уплачен ежемесячно.
Во время голосования во втором чтении парламент провалил несколько поправок, ключевую – с дотациями для ФЛП и е-резидентов. Как власть решит вопрос с непринятыми изменениями? «Закон подпишут без них», – ответил на запрос Forbes заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк.
Что изменится для бизнеса и когда закон вступит в силу?
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