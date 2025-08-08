Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

1 млрд грн на рік. МХП Юрія Косюка поставила інновації на конвеєр. Куди інвестують і як швидко повертають кошти?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

мхп автоматизація /надано пресслужбою

Бюджет МХП на інноваційні проєкти в 2025-му складає $42 млн Фото надано пресслужбою

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:50 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:50

Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг МХП Юрія Косюка з 2010- го впроваджує інновації. Війна прискорила потребу в модернізації. Як МХП навчилась заробляти $5 млн із повітря і чому не звільняє співробітників, посади яких заміняють роботи? 

Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!

До 25.08 діє спеціальна ціна.

«Ми живемо інноваціями», – каже технічний директор виробництва МХП Віталій Адамчук. У 2024-му компанія впровадила 1134 інновацій. Цьогоріч фінансування інновацій збільшено на 10%, до $42 млн.

Це багато. Наприклад, за €60 млн виробник м’яса птиці Avesterra Group Дмитра Добкіна будує новий переробний цех на «Володимирській птахофабриці».

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні