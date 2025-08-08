Прослухати матеріал
Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг МХП Юрія Косюка з 2010- го впроваджує інновації. Війна прискорила потребу в модернізації. Як МХП навчилась заробляти $5 млн із повітря і чому не звільняє співробітників, посади яких заміняють роботи?
«Ми живемо інноваціями», – каже технічний директор виробництва МХП Віталій Адамчук. У 2024-му компанія впровадила 1134 інновацій. Цьогоріч фінансування інновацій збільшено на 10%, до $42 млн.
Це багато. Наприклад, за €60 млн виробник м’яса птиці Avesterra Group Дмитра Добкіна будує новий переробний цех на «Володимирській птахофабриці».
