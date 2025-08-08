Найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг МХП Юрія Косюка з 2010- го впроваджує інновації. Війна прискорила потребу в модернізації. Як МХП навчилась заробляти $5 млн із повітря і чому не звільняє співробітників, посади яких заміняють роботи?