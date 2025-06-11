Виробник м’яса птиці Avesterra Group Дмитра Добкіна інвестувала €60 млн у новий переробний цех на «Володимирській птахофабриці», за контроль над якою триває корпоративний конфлікт з Алексом Коваленком.

Ключові факти:

Компанія Avesterra Group, яка займається птахівництвом, відкрила новий переробний завод на Волині, йшлося у релізі пресслужби.

Згодом Forbes Ukraine з’ясував, що йдеться про будівництво нових потужностей з нуля, проте саме на території «Володимирської птахофабрики». Тобто компанія інвестувала €60 млн у розширення існуючих потужностей.

Площа заводу – 30 000 квадратних метрів. Потужність виробництва – 13 500 бройлерів на годину.

Близько €60 млн інвестували в розвиток підприємства, автоматизацію та екологічну безпеку. Фінансування проєкту здійснюється з чистого прибутку підприємств групи, зазначили у пресслужбі.

На новому заводі компанії виробляють продукцію трьох брендів – «Епікур», «Чебатурочка» та Delika. У планах Avesterra Group – отримати сертифікацію і експортувати в ЄС.

Контекст

Avesterra Group – компанія, створена у 2025 році. В ній брати Добкіни об’єднали всі свої активи, зокрема «Володимирську птахофабрику», «Луцьку аграрну компанію», «Володимир-Волинську аграрну компанію». Компанія займається птахівництвом та продає продукцію зокрема під брендом «Епікур». За 2022–2024 роки Avesterra Group отримала 961,1 млн грн чистого прибутку після сплати податків, за даними пресслужби. Річний виторг, за словами Добкіна в інтерв’ю ЕП – 4 млрд грн.

За контроль над брендом курятини «Епікур» і Володимирською птахофабрикою триває корпоративний конфлікт між братами Добкіними та Алексом Коваленком. Коваленко заявляв, що брати Добкіни незаконно позбавили його контролю над його часткою у фабриці та протиправно використовують бренд «Епікур». Свої втрати внаслідок цього конфлікту Коваленко оцінює у $34 млн.

Крім того, Слідче управління Головного управління Служби безпеки України (СБУ) підозрює посадових осіб ряду підприємств, власниками яких є брати Михайло та Дмитро Добкіни, в пособництві державі-агресору та реекспорті продукції до РФ та ТОТ, пише Економічна правда.

Добкін заперечує реалізацію продукції на тимчасово окуповані території Луганської області за готівкові кошти, і вважає це наклепом Алекса Коваленко: «Цього ніколи не було і не буде», – казав він.