НАБУ и САП провели одну из самых громких операций по возможной коррупции в энергетическом секторе . За 15 месяцев правоохранители записали 1000 часов аудиозаписей, на которых, вероятно, обсуждаются схемы вывода денег из государственной компании «Энергоатом» на около $100 млн. Детали возможной схемы

НАБУ 10 ноября провело 70 обысков в рамках операции «Мидас». Мидас – герой древнегреческих мифов, который превращал в золото все, к чему прикасался.

Операция НАБУ продолжалась с лета 2024-го, к ней был привлечен весь личный состав агентства, собрано 1000 часов аудиозаписей, небольшую часть из которых правоохранители опубликовали в трех видео.