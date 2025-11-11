НАБУ и САП провели одну из самых громких операций по возможной коррупции в энергетическом секторе. За 15 месяцев правоохранители записали 1000 часов аудиозаписей, на которых, вероятно, обсуждаются схемы вывода денег из государственной компании «Энергоатом» на около $100 млн. Детали возможной схемы
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
НАБУ 10 ноября провело 70 обысков в рамках операции «Мидас». Мидас – герой древнегреческих мифов, который превращал в золото все, к чему прикасался.
Операция НАБУ продолжалась с лета 2024-го, к ней был привлечен весь личный состав агентства, собрано 1000 часов аудиозаписей, небольшую часть из которых правоохранители опубликовали в трех видео.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.