$100 млн за 15 месяцев. НАБУ больше года следили за совладельцем «Квартала 95» Тимуром Миндичем по делу о возможной коррупции в «Энергоатоме». Что установили?

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

3 хв читання

Корупція в «Енергоатомі» /иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

10 ноября НАБУ провело 70 обысков в рамках операции «Мидас». Фото иллюстрация Илья Колесник для Forbes Ukraine

НАБУ и САП провели одну из самых громких операций по возможной коррупции в энергетическом секторе. За 15 месяцев правоохранители записали 1000 часов аудиозаписей, на которых, вероятно, обсуждаются схемы вывода денег из государственной компании «Энергоатом» на около $100 млн. Детали возможной схемы

НАБУ 10 ноября провело 70 обысков в рамках операции «Мидас». Мидас – герой древнегреческих мифов, который превращал в золото все, к чему прикасался.

Операция НАБУ продолжалась с лета 2024-го, к ней был привлечен весь личный состав агентства, собрано 1000 часов аудиозаписей, небольшую часть из которых правоохранители опубликовали в трех видео.

