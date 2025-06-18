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Booking у світі краси. MakeUp інвестує €500 000 в агрегатор beauty-майстрів і салонів. Чи потрібна ринку нова платформа?

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes
Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

2 хв читання

MakeUP салони краси EVA сфера послуг /колаж Анастасія Савеленко

MakeUp запустив агрегатор для пошуку майстрів та салонів Фото колаж Анастасія Савеленко

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Найбільший інтернет-магазин косметики та парфумерії MakeUp запустив новий сервіс – платформу запису до салонів і майстрів краси. У розробку MakeUp Hub вклали понад €500 000. Чи спрацює ідея?

Купуйте передплату з економією 25% на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість 2400 грн.

MakeUp перестав бути лише онлайн-магазином. Компанія запустила у червні 2025-го сервіс пошуку майстрів і салонів – MakeUp Hub.

Спершу платформу протестували у Києві: компанія зібрала початкову базу фахівців і перевірила їх, розповідає PR & Marketing директорка MakeUp Ольга Кузнєцова. Тепер сервіс доступний у всіх регіонах. 

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