Найбільший інтернет-магазин косметики та парфумерії MakeUp запустив новий сервіс – платформу запису до салонів і майстрів краси. У розробку MakeUp Hub вклали понад €500 000. Чи спрацює ідея?

MakeUp перестав бути лише онлайн-магазином. Компанія запустила у червні 2025-го сервіс пошуку майстрів і салонів – MakeUp Hub.

Спершу платформу протестували у Києві: компанія зібрала початкову базу фахівців і перевірила їх, розповідає PR & Marketing директорка MakeUp Ольга Кузнєцова. Тепер сервіс доступний у всіх регіонах.