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Найбільший інтернет-магазин косметики та парфумерії MakeUp запустив новий сервіс – платформу запису до салонів і майстрів краси. У розробку MakeUp Hub вклали понад €500 000. Чи спрацює ідея?
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MakeUp перестав бути лише онлайн-магазином. Компанія запустила у червні 2025-го сервіс пошуку майстрів і салонів – MakeUp Hub.
Спершу платформу протестували у Києві: компанія зібрала початкову базу фахівців і перевірила їх, розповідає PR & Marketing директорка MakeUp Ольга Кузнєцова. Тепер сервіс доступний у всіх регіонах.
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