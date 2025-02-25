«Бракує не грошей, а якісних проєктів». Топменеджер BGV Group Олексій Тимофєєв – про перемовини України з Трампом, цінність критичної сировини та енергетику Геннадія Буткевича

BGV Group Геннадія Буткевича розвиває проєкти з видобутку критичних матеріалів – графіту та берилію, а також інвестує в енергетику, нерухомість та інфраструктуру. Член Ради директорів BGV Group Олексій Тимофєєв, 48, розповів про пріоритети групи в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast з Володимиром Федоріним».

Президент США Дональд Трамп сам не живе за принципами, описаними у книзі «Мистецтво угоди», а українці надто «реактивно» реагують на медійну складову його політики, вважає Олексій Тимофєєв, 48. Аналізувати оприлюднений драфт угоди між США і Україною про видобуток рідкісноземельних матеріалів – теж зарано, переконаний він.

Чому BGV Group послідовно розвиває проєкти видобутку графіту і берилію? Чому державі варто залишати якомога довший ланцюжок виробництва критичних матеріалів в межах країни? Яка найбільша проблема інвестицій в українську енергетику? Про це Тимофєєв розповів уу бесіді з Forbes Ukraine.