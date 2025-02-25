Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Бракує не грошей, а якісних проєктів». Топменеджер BGV Group Олексій Тимофєєв – про перемовини України з Трампом, цінність критичної сировини та енергетику Геннадія Буткевича

Ольга Чайка /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes
Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes
Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

5 хв читання

Олексій Тимофєєв, Тимофєєв /Олександр Чекменьов

Член Ради директорів BGV Group Олексій Тимофєєв Фото Олександр Чекменьов

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

10:47 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 10:47

BGV Group Геннадія Буткевича розвиває проєкти з видобутку критичних матеріалів – графіту та берилію, а також інвестує в енергетику, нерухомість та інфраструктуру. Член Ради директорів BGV Group Олексій Тимофєєв, 48, розповів про пріоритети групи в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast з Володимиром Федоріним».

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

Президент США Дональд Трамп сам не живе за принципами, описаними у книзі «Мистецтво угоди», а українці надто «реактивно» реагують на медійну складову його політики, вважає Олексій Тимофєєв, 48. Аналізувати оприлюднений драфт угоди між США і Україною про видобуток рідкісноземельних матеріалів – теж зарано, переконаний він.

Чому BGV Group послідовно розвиває проєкти видобутку графіту і берилію? Чому державі варто залишати якомога довший ланцюжок виробництва критичних матеріалів в межах країни? Яка найбільша проблема інвестицій в українську енергетику? Про це Тимофєєв розповів уу бесіді з Forbes Ukraine.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні