Пропозиції Трампа про доступ до ресурсів України виглядають гірше за репарації, накладені на Німеччину – The Telegraph

Умови Дональда Трампа про так звані «відступні» на $500 млрд виходять далеко за межі доступу США до критичних мінералів України. Вони охоплюють все – від портів та інфраструктури до нафти і газу та інших ресурсів країни. Про це 17 лютого пише The Telegraph із посиланням на проєкт угоди.

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Документ передбачає, що Вашингтон і Київ мають сформувати спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що «ворожі сторони конфлікту не отримають вигоди від відновлення України».

Адміністрація Трампа хоче 50% від поточних доходів, одержуваних Україною від видобутку ресурсів та 50% від вартості «всіх нових ліцензій [на видобуток ресурсів], виданих третім особам».

На такі доходи буде накладено «арешт» на користь США. «Цей пункт означає – «спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей»», пояснив виданню один із співрозмовників, знайомий із обговоренням цього питання.

Проєкт угоди передбачає, що США матимуть право переважної купівлі корисних копалин придатних до експорту у всіх майбутніх ліцензій.

Президент Володимир Зеленський, який сам запропонував ідею надати США доступ до українських ресурсів, ймовірно, «не очікував, що зіткнеться з умовами, які зазвичай застосовуються до держав-агресорів, що зазнали поразки у війні». «Вони гірші за фінансові санкції, накладені на Німеччину і Японію після їхньої поразки в 1945 році», – зазначило видання.

Якби проєкт [угоди] ухвалили, вимоги Трампа становили б більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором», – пише The Telegraph.

Контекст

Переговори президента України Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, що відбулися 14 лютого в Мюнхені, завершилися без оголошення про підписання угоди про видобуток корисних копалин.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, під час зустрічі з двопартійною групою сенаторів США за зачиненими дверима Зеленський висловив занепокоєння щодо американської пропозиції. Він представив власну ініціативу про співпрацю у сфері видобутку, наголосивши, що вона відповідає Конституції України.

15 лютого під час пресконференції на Мюнхенській безпековій конференції Зеленський заявив, що не давав згоди на підписання угоди, оскільки документ ще потребує доопрацювання.

Україна готова укласти угоду із США про використання природних копалин, але лише після її перегляду з урахуванням національних інтересів, заявив президент Зеленський під час онлайн-пресконференції з Абу-Дабі 17 лютого.