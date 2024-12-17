«Укрзалізниця» вдруге від початку війни просить кредиторів переглянути умови виплати боргів на $895 млн

Компанія «Укрзалізниця» направила звернення до холдерів щодо зміни умов виплати єврооблігацій , випущених у 2019 та 2021 роках на загальну суму $895 млн, свідчить анонс на Ірландській фондовій біржі. У 2022 році кредитори погодились перенести їх погашення на 2026 та 2028 роки.

Ключові факти

«Укрзалізниця» просить кредиторів проголосувати за перегляд умов погашення двох серій облігацій: на $594,9 млн під 8,250%, які компанія має погасити у 2026 році, та на $300 млн під 7,875% із терміном погашення в 2028-му.

УЗ пропонує холдерам надати дозвіл на додаткове залучення €99 млн від ЄБРР та не погашати відсотки перед кредиторами за цінними паперами упродовж 2025–2026 років. Натомість УЗ бере зобов’язання не виплачувати борги понад $20 млн у цей період й іншим своїм кредиторам (окрім ЄБРР).

Компанія аргументує прохання значними фінансовими втратами та руйнуваннями інфраструктури через повномасштабний напад Росії.

EBITDA УЗ скоротилась із 6,6 млрд грн у першому кварталі 2024 року до прогнозованих 1 млрд грн за підсумками жовтня–грудня 2024-го.

Без підтримки з боку уряду УЗ прогнозує чистий збиток у 2024 році на рівні близько 1,5–2,5 млрд грн, йдеться в презентації компанії для кредиторів.

Холдери єврооблігацій УЗ можуть проголосувати за нові умови до 27 грудня. На 31 грудня запланована зустріч власників цінних паперів УЗ у Лондоні для ухвалення рішень.

Контекст

У 2022 році кредитори дозволили УЗ реструктуризувати борги за цими цінними паперами. Погашення боргу УЗ за єврооблігаціями, випущеними у 2019 та 2021 роках на загальну суму $895 млн, у межах реструктуризації перенесли на 2026 та 2028 роки відповідно.

На січень 2025-го запланована виплата купонів, яка припадала на 2023–2024 роки.

Торік «Укрзалізниця» вийшла на 4,9 млрд грн прибутку проти майже 10 млрд грн збитків у 2022-му.

За підсумками січня–вересня «Укрзалізниця» скоротила чистий прибуток уп’ятеро, до 1,66 млрд грн, порівняно з результатами дев’яти місяців минулого року.