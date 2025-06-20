Fairmont, Intercontinental, Emily Resort, Radisson – за этими фасадами стоят девелоперы, банкиры и депутаты. Среди ключевых игроков гостиничного рынка – разработчик S.T.A.L.K.E.R., владельцы Таскомбанка и Буковеля. Forbes Ukraine подсчитал, кто контролирует больше всего гостиничных номеров в Украине и сколько приносит этот бизнес во время войны

В 2024 году список крупнейших владельцев гостиниц в Украине обновился.

В десятку лидеров вошли Николай Кмить с Тарасом Кицмеем, Ярославом Любинцом и Олегом Денисом. Они купили санаторий «Мраморный дворец» и курорт «Плай» с тремя гостиницами и мотелем во Львовской области. Сейчас у них 356 номеров, а будет больше. В планах – строительство новой гостиницы на 200 номеров в Трускавце.