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Десять крупнейших владельцев гостиниц в Украине. В списке – семьи Леонида Юрушева, Григория Козловского и Игоря Палицы. Кто еще?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

12 хв читання

Emily Resort у Винниках /Shutterstock

Курорт Emily Resort в Винниках, Львовская область Фото Shutterstock

Fairmont, Intercontinental, Emily Resort, Radisson – за этими фасадами стоят девелоперы, банкиры и депутаты. Среди ключевых игроков гостиничного рынка – разработчик S.T.A.L.K.E.R., владельцы Таскомбанка и Буковеля. Forbes Ukraine подсчитал, кто контролирует больше всего гостиничных номеров в Украине и сколько приносит этот бизнес во время войны

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В 2024 году список крупнейших владельцев гостиниц в Украине обновился.

В десятку лидеров вошли Николай Кмить с Тарасом Кицмеем, Ярославом Любинцом и Олегом Денисом. Они купили санаторий «Мраморный дворец» и курорт «Плай» с тремя гостиницами и мотелем во Львовской области. Сейчас у них 356 номеров, а будет больше. В планах – строительство новой гостиницы на 200 номеров в Трускавце.

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