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Ресторанний ринок переживає кадрову кризу /Ілюстрація Shutterstock
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Індійці на кухні та хантинг у TikTok. Ресторанний ринок – у глибокій кадровій кризі. На які маневри йдуть заклади, щоб знайти працівників

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

2 хв читання

Як змінились правила пошуку людей в в HoReCa? Фото Ілюстрація Shutterstock

Нестача кадрів займає перше місце серед проблем рестораторів, каже співвласник та CEO української компанії з автоматизації закладів Poster Родіон Єрошек. Причини – мобілізація та міграція населення. Найскладніше закрити вакансії лінійного персоналу – кухарів, офіціантів, що підтверджують дослідження та ресторатори. Які креативні шляхи обирає ринок для подолання кризи?

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Кількість вакансій для кухарів у вересні 2024 року збільшилась на 39% відносно лютого 2022-го, офіціантів – на 40%, свідчать дані Work.ua, представлені під час ресторанної конференції Salt 2024. Гірша ситуація з іншими спеціальностями – пекарів та кондитерів почали шукати на 44% частіше, барменів – на 116%.

Аби конкурувати на ринку за персонал, доводиться креативити та вигадувати додаткові мотиваційні програми, розповідає керівник HR-відділу Lviv Croissants Назар Алексевич.

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