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Ресторанний ринок переживає кадрову кризу /Иллюстрация Shutterstock
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Forbes Digital

Индийцы на кухне и хантинг в TikTok. Ресторанный рынок – в глубоком кадровом кризисе. На какие маневры идут заведения, чтобы найти работников

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

2 хв читання

Как изменились правила поиска людей в HoReCa? Фото Иллюстрация Shutterstock

Нехватка кадров занимает первое место среди проблем рестораторов, говорит совладелец и CEO украинской компании по автоматизации заведений Poster Родион Ерошек. Причины – мобилизация и миграция населения. Сложнее всего закрыть вакансии линейного персонала – поваров, официантов, что подтверждают исследования и рестораторы. Какие креативные пути выбирает рынок для преодоления кризиса?

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Количество вакансий для поваров в сентябре 2024 года увеличилось на 39% по отношению к февралю 2022-го, официантам – на 40%, свидетельствуют данные Work.ua, представленные во время ресторанной конференции Salt 2024. Худшая ситуация с другими специальностями – пекарей и кондитеров начали искать на 44% чаще, барменов – на 116%.

Чтобы конкурировать на рынке за персонал, приходится креативить и придумывать дополнительные мотивационные программы, рассказывает руководитель HR-отдела Lviv Croissants Назар Алексевич.

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