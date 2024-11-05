Индийцы на кухне и хантинг в TikTok. Ресторанный рынок – в глубоком кадровом кризисе. На какие маневры идут заведения, чтобы найти работников

Нехватка кадров занимает первое место среди проблем рестораторов, говорит совладелец и CEO украинской компании по автоматизации заведений Poster Родион Ерошек. Причины – мобилизация и миграция населения. Сложнее всего закрыть вакансии линейного персонала – поваров, официантов, что подтверждают исследования и рестораторы. Какие креативные пути выбирает рынок для преодоления кризиса?

Количество вакансий для поваров в сентябре 2024 года увеличилось на 39% по отношению к февралю 2022-го, официантам – на 40%, свидетельствуют данные Work.ua, представленные во время ресторанной конференции Salt 2024. Худшая ситуация с другими специальностями – пекарей и кондитеров начали искать на 44% чаще, барменов – на 116%.

Чтобы конкурировать на рынке за персонал, приходится креативить и придумывать дополнительные мотивационные программы, рассказывает руководитель HR-отдела Lviv Croissants Назар Алексевич.