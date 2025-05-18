«Ми не очікували такої популярності». Співзасновниці ресторанів Musafir – про кримськотатарську кухню у Києві, поступове масштабування і три складові успіху. Інтервʼю

Переїхавши з Криму до Києва у 2015 році, кримськотатарська сімʼя Сейтвелієвих відкрила перший ресторан у столиці. Почали без реклами та не розраховували на швидкий успіх. За два тижні в закладі вже були черги, а за 10 років – відкрили ще три ресторани. Як їм вдається популяризувати кримськотатарську кухню?