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«Ми не очікували такої популярності». Співзасновниці ресторанів Musafir – про кримськотатарську кухню у Києві, поступове масштабування і три складові успіху. Інтервʼю

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

5 хв читання

Musafir ресторани Київ /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Співзасновниці Musafir: Соріна Сейтвелієва (праворуч) і Еміне Емірсалієва (ліворуч) Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Переїхавши з Криму до Києва у 2015 році, кримськотатарська сімʼя Сейтвелієвих відкрила перший ресторан у столиці. Почали без реклами та не розраховували на швидкий успіх. За два тижні в закладі вже були черги, а за 10 років – відкрили ще три ресторани. Як їм вдається популяризувати кримськотатарську кухню?

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