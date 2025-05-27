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За півтора місяця мережа електроніки «Техно Їжак» розділиться на два окремі бренди та змінить айдентику. Компанія почала довгий шлях до виходу на «білий» ринок продажу електроніки. Що стоїть на заваді і до чого тут рішення Apple?
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