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«Їжак» виходить з туману. Мережа електроніки «Техно Їжак» проводить ребрендинг і йде з ринку неофіційних iPhone. На чому буде заробляти

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Їжак Iphone магазин сірий імпорт /Микола Маранчак

Магазин «Їжак» у київському ТРЦ Smart Plaza Politech. Фото Микола Маранчак

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За півтора місяця мережа електроніки «Техно Їжак» розділиться на два окремі бренди та змінить айдентику. Компанія почала довгий шлях до виходу на «білий» ринок продажу електроніки. Що стоїть на заваді і до чого тут рішення Apple?

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