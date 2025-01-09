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Temu в Україні /Ілюстрація Shutterstock
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Керівники «Аврори» та «Укрпошти» посперечались через китайську Temu. У чому проблема посилок вартістю до €150 (ціна для бюджета і споживачів – 11,8 млрд грн)

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

3 хв читання

Причина обурення CEO «Аврори» – дозвіл для споживачів не сплачувати 20% ПДВ при отриманні поштового відправлення з-за кордону вартістю менше €150 Фото Ілюстрація Shutterstock

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Вранці 9 січня «Укрпошта» анонсувала стратегічне партнерство з китайським маркетплейсом Temu. CEO «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив у facebook про «шопінг без меж, без затримок». Китайці не сплачують податки з посилок на товари вартістю до €150, відповів СЕО «Аврори» Тарас Панасенко. А це шкодить українським ритейлерам та виробникам. Чи існує рішення, яке влаштує і бізнес, і споживачів? 

Укрпошта оголосила про початок стратегічного партнерства з китайським маркетплейсом після пілотного проєкту, впродовж якого доставила понад 1,5 млн посилок із Temu.

«Шопінг без меж, без затримок і БЕЗ ЖОДНИХ ПОДАТКІВ», – відреагував співвласник та керівник мережі «Аврора» Тарас Панасенко на новину у своєму facebook. 

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