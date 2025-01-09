Керівники «Аврори» та «Укрпошти» посперечались через китайську Temu. У чому проблема посилок вартістю до €150 (ціна для бюджета і споживачів – 11,8 млрд грн)

Вранці 9 січня «Укрпошта» анонсувала стратегічне партнерство з китайським маркетплейсом Temu. CEO «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив у facebook про «шопінг без меж, без затримок». Китайці не сплачують податки з посилок на товари вартістю до €150, відповів СЕО «Аврори» Тарас Панасенко. А це шкодить українським ритейлерам та виробникам. Чи існує рішення, яке влаштує і бізнес, і споживачів?