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Temu в Україні /Иллюстрация Shutterstock
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Forbes Digital

Руководители «Авроры» и «Укрпочты» поспорили из-за китайской Temu. В чем проблема посылок стоимостью до €150 (цена для бюджета и потребителей – 11,8 млрд грн)

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

3 хв читання

Причина возмущения CEO «Авроры» – разрешение для потребителей не платить 20% НДС при получении почтовой отправки из-за границы стоимостью менее €150 Фото Иллюстрация Shutterstock

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Утром 9 января «Укрпочта» анонсировала стратегическое партнерство с китайским маркетплейсом Temu. CEO «Укрпочты» Игорь Смилянский заявил в facebook о «шоппинге без границ, без задержек». Китайцы не платят налоги с посылок на товары стоимостью до €150, ответил СЕО «Авроры» Тарас Панасенко. А это вредит украинским ритейлерам и производителям. Есть ли решение, которое устроит и бизнес, и потребителей?

«Укрпочта» объявила о начале стратегического партнерства с китайским маркетплейсом после пилотного проекта, в течение которого доставила более 1,5 млн посылок с Temu.

«Шопинг без границ, без задержек и БЕЗ НИКАКИХ НАЛОГОВ», – отреагировал совладелец и руководитель сети «Аврора» Тарас Панасенко на новость в своем facebook.

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