(Не)вдалий експеримент. «Київхліб» за рік відкрив шість магазинів без касирів і продавців, лишився – один. Чому в компанії не вважають це провалом

У лютому 2024 року «Київхліб» запустив у столиці магазин без персоналу. За кілька місяців мережа зросла до шести крамниць – усі вони працювали автономно, без участі людей. Але восени залишилася тільки одна точка. Невдача чи підготовка до другої спроби?

Перший магазин без касирів та продавців «Київхліб» відкрив на вул. Симиренка у Святошинському районі Києва. Запустили через нестачу кадрів, адже війна змусила багатьох людей виїхати з країни, каже CEO «Київхліба» Ярослав Федоренко, 38.

«Коли не можеш за будь-які гроші знайти продавця, приходиш до ідеї зробити повністю автономну точку», – пояснює він.