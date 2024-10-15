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Київхліб /пресслужба "Київхлібу"
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Forbes Digital

(Не)вдалий експеримент. «Київхліб» за рік відкрив шість магазинів без касирів і продавців, лишився – один. Чому в компанії не вважають це провалом

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

4 хв читання

В мережі «Київхліба» – понад 200 магазинів. Декілька з них до останнього часу працювали без касирів Фото пресслужба "Київхлібу"

У лютому 2024 року «Київхліб» запустив у столиці магазин без персоналу. За кілька місяців мережа зросла до шести крамниць – усі вони працювали автономно, без участі людей. Але восени залишилася тільки одна точка. Невдача чи підготовка до другої спроби?

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Перший магазин без касирів та продавців «Київхліб» відкрив на вул. Симиренка у Святошинському районі Києва. Запустили через нестачу кадрів, адже війна змусила багатьох людей виїхати з країни, каже CEO «Київхліба» Ярослав Федоренко, 38. 

«Коли не можеш за будь-які гроші знайти продавця, приходиш до ідеї зробити повністю автономну точку», – пояснює він. 

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