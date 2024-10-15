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(Не)удачный эксперимент. «Киевхлеб» за год открыл шесть магазинов без кассиров и продавцов, остался один. Почему в компании не считают это провалом

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

4 хв читання

В феврале 2024 года «Киевхлеб» запустил в столице магазин без персонала. Через несколько месяцев сеть выросла до шести магазинов – все они работали автономно без участия людей. Но осенью осталась только одна точка. Неудача или подготовка ко второй попытке?

Київхліб /пресс-служба "Киевхлеба"

В сети «Киевхлеба» – более 200 магазинов. Несколько из них до последнего времени работали без кассиров. Фото пресс-служба "Киевхлеба"

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Первый магазин без кассиров и продавцов «Киевхлеб» открыл на ул. Симиренко в Святошинском районе Киева. Запустили из-за нехватки кадров, ведь война заставила многих людей уехать из страны, говорит CEO «Киевхлеба» Ярослав Федоренко, 38.

«Когда не можешь за какие-либо деньги найти продавца, приходишь к идее сделать полностью автономную точку», – объясняет он.

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