(Не)удачный эксперимент. «Киевхлеб» за год открыл шесть магазинов без кассиров и продавцов, остался один. Почему в компании не считают это провалом

В феврале 2024 года «Киевхлеб» запустил в столице магазин без персонала. Через несколько месяцев сеть выросла до шести магазинов – все они работали автономно без участия людей. Но осенью осталась только одна точка. Неудача или подготовка ко второй попытке?

В сети «Киевхлеба» – более 200 магазинов. Несколько из них до последнего времени работали без кассиров. Фото пресс-служба "Киевхлеба"

Первый магазин без кассиров и продавцов «Киевхлеб» открыл на ул. Симиренко в Святошинском районе Киева. Запустили из-за нехватки кадров, ведь война заставила многих людей уехать из страны, говорит CEO «Киевхлеба» Ярослав Федоренко, 38.

«Когда не можешь за какие-либо деньги найти продавца, приходишь к идее сделать полностью автономную точку», – объясняет он.