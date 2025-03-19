Збройний гігант. Виторг «Української бронетехніки» зріс на 80% і перевищив $1,4 млрд. На чому заробляє найбільше

У 2024 році виторг «Української бронетехніки» зріс на 80%, сягнувши 58,2 млрд грн . Завдяки імпорту дефіцитних боєприпасів, ексклюзивним контрактам і власному виробництву УБ змогла обійти за прибутковістю державну УОП (колишній «Укроборонпром») та стати найбільшим приватним виробником зброї в Україні. Які причини зростання та як компанія планує розширюватися у 2025 році?

«Очікуємо зростання виторгу більш ніж на 50% порівняно з 2023-м», – прогнозував в інтерв’ю Forbes Ukraine CEO «Української бронетехніки» Владислав Бельбас на початку лютого. Остаточні фінансові результати компанії на той момент фіналізувалися.

За підсумками 2024 року, виторг «Української бронетехніки» (УБ) зріс на 80% – до 58,2 млрд грн ($1,42 млрд), за даними YouControl. Чистий прибуток УБ за рік зріс удвічі – до 1,4 млрд грн.