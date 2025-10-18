Український бренд жіночого одягу Gepur вперше вийшов на ринок конференцій, зібрав близько тисячі учасниць, шістьох спікерок-інфлюенсерок та залучив Ярославу Гресь, як обличчя нової колекції. Схоже сподобалось. Тепер бренд готує серію з чотирьох подій на рік

«70% нашого асортименту – вечірній одяг. Рік тому під час блекаутів обговорювали закриття бізнесу», – розповідає співвласник бренду Gepur Олег Садовський. Але продажі навпаки зросли. «Тоді і задумали колекцію для жінок, які завжди йдуть вперед, не дивлячись на зовнішні обставини», – додає він.

У вересні 2025-го Gepur випустив колекцію Divas do Business. Її обличчя – співзасновниця агенції Ukraine WOW Ярослава Гресь. Рекламна кампанія – борди, таргетована реклама та ролик-маніфест за участю інфлюенсерок, який за даними бренду зібрав 3 млн охоплень. Ще один елемент промо – платна жіноча бізнес-конференція за назвою колекції. «Divas do Business — про жінку, яка йде вперед, навіть коли навколо хаос. Ми хотіли зробити щось більше, ніж просто одяг, і так з’явилася ідея конференції», — пояснює Садовський.