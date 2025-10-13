Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Мінус 1 грн/кВт·год. Як скоротити витрати на електроенергію щонайменше на 10%. Кейс компанії «Сучасні будівельні технології»

Євген Пятько /надано пресслужбою
Євген Пятько
Forbes

2 хв читання

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:41 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:41

Компанія «Сучасні будівельні технології», яка входить до групи «Асканія», скоротила витрати на електрику на 10% завдяки оптимізації тарифної моделі. Як це працює? Пояснює Євген Пятько директор «Асканія Енерджі».  

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

З серпня 2025-го, після підвищення НКРЕКП граничної вартості електроенергії у вечірні години з 9000 до 15 000 грн/МВт·год, оптимізація витрат на електроенергію стала критично важливою частиною стратегічного планування для бізнесу. 

Великі непобутові споживачі поділяються на три групи: 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні