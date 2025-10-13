Компанія «Сучасні будівельні технології», яка входить до групи «Асканія» , скоротила витрати на електрику на 10% завдяки оптимізації тарифної моделі. Як це працює? Пояснює Євген Пятько директор «Асканія Енерджі».

З серпня 2025-го, після підвищення НКРЕКП граничної вартості електроенергії у вечірні години з 9000 до 15 000 грн/МВт·год, оптимізація витрат на електроенергію стала критично важливою частиною стратегічного планування для бізнесу.

Великі непобутові споживачі поділяються на три групи: