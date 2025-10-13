Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
03:41 хвилин
Компанія «Сучасні будівельні технології», яка входить до групи «Асканія», скоротила витрати на електрику на 10% завдяки оптимізації тарифної моделі. Як це працює? Пояснює Євген Пятько директор «Асканія Енерджі».
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
З серпня 2025-го, після підвищення НКРЕКП граничної вартості електроенергії у вечірні години з 9000 до 15 000 грн/МВт·год, оптимізація витрат на електроенергію стала критично важливою частиною стратегічного планування для бізнесу.
Великі непобутові споживачі поділяються на три групи:
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.