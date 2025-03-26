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відновити роботу портів Миколаєва та Херсона /Shutterstock
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«Може погіршити те, що вже працює». Україна, США і Росія намагаються домовитись про безпеку на Чорному морі. Що це може дати Україні

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Чи допоможе угода з РФ про тишу на морі відновити роботу портів Миколаївщини та Херсонщини Фото Shutterstock

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Після домовленостей у Ер-Ріяді між Україною, Росією та США, український бізнес в очікуванні перемирʼя на морі. Чи допоможе угода відновити роботу портів Миколаївщини та Херсонщини?

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За підсумками трьох днів зустрічей в Ер-Ріяді делегація США домовилася з представниками України та Росії унеможливити атаки на комерційні судна у Чорному морі, йдеться у заяві Білого дому 25 березня. 

«Вже готуємо стратегії, які можуть бути реалізовані після припинення воєнних дій», – каже генеральний директор Smart Holding Іван Герасимович в етері Business Breakfast з Володимиром Федоріним 26 березня. 

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